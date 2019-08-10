بالفيديو - أجويرو "المحظوظ" يسجل من ركلة جزاء بعدما أنقذه الفيديو

السبت، 10 أغسطس 2019 - 15:25

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أجويرو

سجل سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي من ركلة جزاء هدف فريقه الرابع أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بعدما منحه الحكم فرصة أخرى بإعادة الركلة.

وانبرى الأرجنتيني في المرة الأولى لتسديد الركلة لكن حارس المنافس تصدى للكرة، قبل أن يستعين الحكم بمعاونيه الجالسين أمام الفيديو ليعيد تنفيذ الركلة.

وتبين للحكم من خلال الفيديو أنه في وقت تنفيذ الركلة كانت قدما حارس وست هام متقدمتين أمام خط المرمى، مما يجعله مخالفا لقانون اللعبة الذي يجبر الحارس على وضع قدم واحدة على الأقل على خط المرمى أثناء تنفيذ ركلة الجزاء.

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وبعد إعادة تنفيذ الركلة سجل أجويرو الهدف ليعزز تقدم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستهل سيتي حملة دفاعه عن اللقب بسحق مضيفه وست هام بخمسة أهداف دون رد.

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