روما يستفسر عن إمكانية ضم مهاجم موناكو.. ولوفرين يقترب

استفسر جانليوكا باتراكي المدير الرياضي لروما الإيطالي عن إمكانية ضم روني لوبيز مهاجم موناكو الفرنسي.

لاعب مانشستر سيتي السابق بات قريبا من روما الإيطالي وفقا لـ "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية وقد يشهد صراعا مع إشبيلية الإسباني أيضا.

ووضع روما قائمة لتعويض رحيل مهاجمه البوسني إدين دجيكو المحتمل، وضمت القائمة مهاجم إشبيلية وسام بن يدر، الأرجنتيني جونزالو إيجواين من يوفنتوس ومارينو دياز لاعب ريال مدريد وكذلك ماورو إيكاردي مهاجم إنتر.

لوبيز البالغ 23 عاما سجل 21 هدفا وصنع 14 في 82 مباراة بقميص فريق الإمارة الفرنسية.

دفاعيا فوفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بات روما الأقرب لضم المدافع الكرواتي ديان لوفرين من صفوف ليفربول الإنجليزي.

ويأمل روما الحصول على خدمات المدافع البالغ 30 عاما بعد خروج ميلان من سباق التعاقد معه بعد التعاقد مع ليو دوراتي من فلامنجو البرازيلي.

وأصبح لوفرين خارج حسابات المدير الفني يورجن كلوب، منذ الموسم الماضي إذ يفضل عليه جو جوميز وجويل ماتيب إلى جوار فيرجيل فان دايك.

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