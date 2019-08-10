ميلان يحدد بدلاء دوناروما حال رحيله

السبت، 10 أغسطس 2019 - 13:11

كتب : إسلام أحمد

دوناروما

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تسريع وتيرة المفاوضات من أجل ضم الحارس الشاب جانلويجي دوناروما من صفوف ميلان الإيطالي.

البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يعلم حاجة ميلان لبيع أحد لاعبيه من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة.

وكذلك يسعى لتعويض رحيل جانلويجي بوفون بعد نهاية تعاقده إلى يوفنتوس الإيطالي، والألماني كيفين تراب الذي انتقل إلى إينتراخت فرانكفورت بعدما قضى الموسم الماضي معارا.

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وأصبح دوناروما أبرز الأسماء المتاحة أمام العملاق الباريسي لمركز حراسة المرمى بعد توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع الإسباني ديفيد دي خيا لتجديد تعاقده.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" فأن ميلان يضع الحارس الإيطالي ماتيا بيرين لاعب يوفنتوس وكذلك حارسي ريال مدريد كيلور نافاس وأندري لونين ضمن القائمة لتعويض الحارس ابن الـ 20 عاما حال رحيله.

وكان ميلان قد أعار حارسه الشاب أليساندرو بيلزاري إلى ليفورنو، فيما يتواجد الإسباني المخضرم بيبي رينا وأنطونيو دوناروما في صفوف الفريق.

دوناروما الذي تدرج في فئات فريق الشباب لميلان الإيطالي شارك في 164 مباراة سكنت شباكه 166 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 59 مباراة في جميع المسابقات.

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