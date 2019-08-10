اقترب من بايرن؟.. تقرير: بيريسيتش يغيب عن ودية إنتر وفالنسيا

يبدو أن الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب إنتر اقترب أكثر من أي وقت مضى من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني.

إيفان بيريسيتش النادي : إنتر ميلان بايرن ميونيخ

شبكة سكاي إيطاليا قالت في وقت سابق إن مسؤولي الفريق البافاري تحركوا صوب بيريسيتش بعد إصابة ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي القوية بقطع في الرباط الصليبي.

والآن نفس الشبكة تشير إلى أن الدولي الكرواتي غاب عن قائمة النيراتزوري التي تستعد لمواجهة فالنسيا ودية ضمن التحضير للموسم الجديد.

الأفاعي يلتقون مع الخفافيش مساء يوم السبت، لكن بيريسيتش لم يسافر مع إنتر إلى إسبانيا ولم يتواجد في القائمة، ما أثار التكهنات حول مستقبله.

"هذه علامة إضافية على أن مستقبله بات على حافة اللعب مع بايرن"، هكذا أفادت الشبكة الإيطالية.

العديد من التقارير تؤكد اقتراب إيفان من العودة للدوري الألماني من جديد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في صفقة قد تتكلف 30 مليون يورو.

وينتهي سوق الانتقالات في ألمانيا وإيطاليا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

الجناح الكرواتي صاحب الـ 30 عاما انضم إلى إنتر في 2015 قادما من فولفسبورج الألماني، ويمتد عقده مع الأفاعي حتى 2022.

وشارك بيريسيتش في 45 مباراة الموسم الماضي بقميص إنتر ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 8.

منذ انضمامه لصفوف الفريق الإيطالي، سجل بيريسيتش 40 هدفا وصنع 37 خلال ظهوره في 163 مباراة في كل البطولات.

وسبق لإيفان اللعب في الدوري الألماني سابقا، وتحديدا في الفترة ما بين 2011 وحتى 2015.

في 2011 ارتدى قميص بوروسيا دورتموند قادما من كلوب بروج، قبل أن يرحل إلى فولفسبورج في 2013 ثم إلى إنتر في 2015.

في الكرة الألمانية، حقق إيفان لقب الدوري الألماني مرة مع دورتموند والكأس مرتين (مرة مع دورتموند ومرة مع فولفسبورج) إلى جانب لقب السوبر مرتين (مرة مع دورتموند وأخرى مع فولفسبورج).

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