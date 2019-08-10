أنشيلوتي: انضمام نيمار إلى برشلونة لن يكون سهلا على فالفيردي

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي أن الإسباني أرنستو فالفيردي سيجد صعوبة في التعامل حال حصل برشلونة على خدمات نيمار.

ويسعى نيمار للعودة إلى برشلونة من جديد من صفوف باريس سان جيرمان، في ظل وجود تقارير تشير إلى اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات البرازيلي.

أنشيلوتي تحدث عن أزمة فالفيردي حال ضم نيمار أثناء المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريقين قائلا: "إذا انضم نيمار لن يكون الأمر سهلا على فالفيردي لأن يضع تشكيل الخط الأمامي لبرشلونة".

وتابع "على الرغم من ذلك اعتقد أن فالفيردي لديه القدرة على التعامل مع هذا الموقف لأنه فعل هذا سابقا".

وأكمل الإيطالي "لكن أنا أُفضّل فوز الفريق وليس اللاعب، سيكون هاما أن يعرف اللاعبين كيفية العمل سويا".

وبسؤال أنشيلوتي عن صفقات نابولي الصيفية واحتمالية ضم جيمس رودريجيز رد: "لا أريد الحديث عن جيمس رودريجيز الآن".

وخاض برشلونة مواجهة ودية منذ أيام مع نابولي في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية وانتهت بفوز البلاوجرانا 2-1.

وعن المواجهة اختتم"المباراة الأولى كانت مكثفة واتوقع أن تكون المباراة الثانية كذلك، لقد أحببنا طريقة لعب الفريق المباراة الماضية وسنحاول تقديم نفس الشيء، وقد يكون الأمر صعبا لأنهم أفضل منا، لكننا سنحاول".

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