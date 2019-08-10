مورينيو: رفضت ريال مدريد مرتين قبل أن أدربه في 2010

كشف جوزيه مورينيو المدرب المخضرم أنه رفض تدريب نادي ريال مدريد مرتين قبل أن يطرق الفريق الإسباني بابه في 2010 والبرتغالي على عرش القارة العجوز بعد قيادته لإنتر ميلان للفوز بدوري أبطال أوروبا.

واستعاد مورينيو تلك اللحظات الفارقة التي عاشها مع نهاية موسم 2009-2010 قائلا:"رفض ريال مدريد مرة أمر صعب، رفضه مرتين أمر صعب جدا، رفضه 3 مرات مستحيل".

وواصل مورينيو 56 عاما خلال فيلم وثائقي سجله مع القناة الإلكترونية DAZN "بعد نهائي مدريد مع إنتر اتخذت قراري. لم أوقع على العقد بعد لكن اتخذت القرار. قررت الذهاب إلى مدريد، لم أذهب إلى هناك مرتين وهذه المرة الثالثة".

وأتم "لم أرجع إلى ميلانو بعد النهائي، لو فعلت ذلك أعتقد لما كنت ذهبت إلى مدريد".

بعد موسم تاريخي قاد فيه مورينيو فريق إنتر للفوز بالدوري وكأس إيطاليا ودوري الأبطال، أصيب عشاق نيراتزوري بصاعقة أن البرتغالي راحل إلى إسبانيا.

وقاد مورينيو نادي ريال مدريد من 2010 إلى 2013 وفاز مع الفريق بالدوري مرة وبكأس ملك إسبانيا مرة وبكأس السوبر الإسباني مرة.

وفي المواسم الثلاثة بلغ ريال مدريد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولا يقود مورينيو ناديا حاليا، فمنذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد مع نهاية 2018 لم يتعاقد مع فريق.

ومورينيو من أفضل المدربين عبر تاريخ كرة القدم، فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين، قاد تشيلسي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، وفاز بالدوري الإيطالي مرتين.

وفي اختيارات مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في 2019 لأفضل المدربين عبر تاريخ كرة القدم جاء مورينيو في المركز 13.

طالع أيضا

موعد أول مباراة لتريزيجيه في الدوري الإنجليزي يوم السبت

تقرير: الأهلي السعودي يرفع عرضه من أجل معلول

جيان عن مشاركته مع غانا في كأس إفريقيا: شعرت بالخيانة

فالفيردي: تعرفون إجابتي عن نيمار

شاهد ملخص تألق صلاح أمام نورويتش

ليفربول يسحق نورويتش برباعية