التشكيل - محرز أساسي مع مانشستر سيتي أمام وست هام

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ومانويل بيليجريني المدير الفني لوست هام تشكيل الفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البريمييرليج بدأ يوم الجمعة بانتصار ليفربول على نورويتش سيتي 4-1، وحامل اللقب سيتي يستهل حملته أمام الشواكيش على ملعب لندن الأولمبي.

وحضر الجزائري رياض محرز بشكل أساسي في تشكيل السماوي بعدما غاب عن مباراة الدرع الخيرية، فيما يقود الهجوم جابرييل جيسوس.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي.

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، إيمريك لابورتي، ألكساندر زينشينكو.

الوسط: كيفن دي بروين، رودري، دافيد سيلفا.

الهجوم: رحيم سترلينج، رياض محرز، جابرييل جيسوس.

وجاء تشكيل وست هام كالآتي.

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.

الدفاع: ريان فريدريكس، فابيان بالبوينا، عيسى ديوب، آرون كريسويل.

الوسط: ديلان رايس، جاك ويلشير، مانويل لانزيني، ميشيل أنطونيو، فيلبي أندرسون.

الهجوم: سبيستيان هالر.

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