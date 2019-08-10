"الأمر يشبه كلبي".. بوكيتينو يحدد هدفه مع توتنام هذا الموسم

يأمل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تحقيق لقبا له مع توتنام في بداية موسمه السادس، ويشعر بأنه سيكون موسما جيدا له.

الأرجنتيني كان قريبا من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لكنه سقط في المباراة النهائية أمام ليفربول بهدفين دون رد، كما خسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2014-15.

بوكيتينو تحدث للصحفيين متمنيا للموسم الجديد "أتمنى بشكل شخصي في بداية موسمي السادس أن أحقق لقبا، كأس الرابطة أو كأس الاتحاد أو الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال".

وتابع "الأمر يشبه كلبي، أنه يكبر وليس ناضجا بما يكفي لكنني لا أريد أن أضع ضغوطا على الفريق أو النادي".

وأكمل مدرب إسبانيول السابق "لكن إذا سألتني بشكل شخصي، هذا الموسم ليس من أجل المراكز الأربعة الأولى من أجل النجاح، على الرغم من أهمية هذا للنادي لكن لي الأمر يتعلق بتحقيق لقب".

وأتم "دائما تريد أن تلمس المجد، هذا هو هدفي الشخصي، هدفي هذا الموسم هو تحقيق لقب".

توتنام سيبدأ موسمه بمواجهة العائد لأضواء الدوري الإنجليزي أستون فيلا في الجولة الأولى من المسابقة.

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