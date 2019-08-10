مدرب فلامنجو يعترف بأهمية انضمام بالوتيلي إلى فريقه رغم تردد الأخير

اعترف البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني البرتغالي لفلامنجو البرازيلي بأن انضمام الإيطالي ماريو بالوتيلي لصفوف فريقه سيكون له أثرا جيدا على الدوري البرازيلي.

بالوتيلي النادي :

المهاجم الإيطالي أصبح لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع مارسيليا الفرنسي ويبدو غير مقتنع بالعروض المقدمة له من الأندية الأوروبية.

ووفقا لصحفيتي "توتو ميركاتو ويب" و"جازيتا ديللو سبورت" فإن اللاعب البالغ 28 عاما سيتقاضى 15 مليون يورو بعقد يمتد حتى 2021.

جيسوس تحدث عن إمكانية انضمام مهاجم ليفربول وميلان وإنتر ميلان السابق قائلا: "أنه اختيار أي مدرب في أوروبا، لاعب كبير والجميع في أوروبا يعرف من هو ماريو بالوتيلي".

وتابع مدرب الهلال السابق قائلا:"الناس في أوروبا لا يعرفون ماذا يحدث في البرازيل، لكنني أعرف لأنني برتغالي ونحن نمتلك علاقات قوية مع البرازيل".

وأتم "إذا جاء إلى هنا سيكون لذلك أثرا جيدا على الكرة البرازيلية، لديه جودة كبيرة، وفي اليوم الذي سأرحل فيه سيتبقى النجوم والمواهب الشابة التي ستدر الأموال على النادي".

لكن بعض التقارير الإيطالية أشارت إلى تردد بالوتيلي في الموافقة على عرض فلامنجو، إذ قد يفضل أي عرض أوروبي من أجل العودة لارتداء قميص منتخب بلاده في يورو 2020.

ويمتلك بالوتيلي عدة عروض إيطالية أبرزها فيورنتينا والعائد من جديد هيلاس فيرونا وفريق مدينته بيريشيا.

الفريق البرازيلي يضم في صفوفه حاليا فيليبي لويس المنضم من أتليتكو مدريد ورافينيا المنضم من بايرن ميونيخ والهداف جابريل باربوسا لاعب إنتر الإيطالي السابق.

وقد يسير الإيطالي الذي لعب سابقا لقطبي ميلانو وليفربول ومانشستر سيتي على خطى البرازيلي أدريانو لاعب إنتر السابق الذي لعب لاحقا في مسيرته مع فلامنجو البرازيلي.

ويشارك فلامنجو في بطولة كوبا ليبرتادوريس إذ وصل لدور ربع النهائي وسيلتقي إنترناسيونال البرازيلي .

كما تحتل كتيبة المدير الفني جورج جيسوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري البرازيلي.