إيمري يفتح باب الخروج أمام موستافي مصرحا: بعض اللاعبين قد لا يشاركون كثيرا

لا يمانع أوناي إيمري مدرب أرسنال رحيل لاعبه شكوردان موستافي إذا رغب الأخير في ذلك، خاصة بعد انتداب النادي لديفيد لويز وهو ما يهدد مشاركة الألماني في التشكيلة الأساسية.

وقال إيمري في تصريحات صحفية:"تحدثت معه (موستافي) حين أنهينا الموسم الماضي. تحدثت معه حين بدأنا الإعداد للموسم الجديد وتحدثت معه منذ أسبوعين بشأن إمكانية رحيله. قررنا أن نعزز أكثر من مركز في الفريق. في الدفاع جلبنا لويز، في الوسط انتدبنا داني سيبايوس، وهناك كيران تيرني ونيكولا بيبي".

وواصل مدرب إشبيلية الأسبق "بوجود تنافس في أكثر من مركز نستطيع أن نكون أفضل في الموسم. بعض اللاعبين قد يلعبون قليلا بسبب ذلك، لديهم الحرية إذا أرادوا الرحيل. لكنه قرار اللاعب والنادي والفريق. في الوقت الحالي موستافي معنا، أثق أنه سيؤدي بشكل جيد".

وقالت تقارير إن نادي موناكو الفرنسي يرغب في التعاقد مع المدافع الألماني البالغ عمره 27 عاما.

وشارك موستافي في 31 مباراة بالموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفين.

ويود إيمري استمرار اللاعب الأسبق لفالنسيا مضيفا "لدينا مسؤولية كبيرة، وهي أن نجعلهم يشعرون بالثقة وهم معنا. بعض الجمهور قد يحب لاعبا أكثر من آخر، هذا طبيعي. لكن داخل الفريق أريد قائمة كبيرة قوية تنافسية لديها عقلية الفوز، وقبل كل شيء أن يحظى كل فرد بثقة الآخرين. إذا احتاج (موستافي) للعب، يستطيع مساعدتنا بهذه الثقة".

ويحل أرسنال ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتل أرسنال المركز الخامس في ترتيب الموسم الماضي من الدوري لذلك تأهل الفريق اللندني للمشاركة في الدوري الأوروبي.

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