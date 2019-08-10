إيمري يفتح باب الخروج أمام موستافي مصرحا: بعض اللاعبين قد لا يشاركون كثيرا

السبت، 10 أغسطس 2019 - 10:57

كتب : FilGoal

موستافي - أرسنال - كارديف

لا يمانع أوناي إيمري مدرب أرسنال رحيل لاعبه شكوردان موستافي إذا رغب الأخير في ذلك، خاصة بعد انتداب النادي لديفيد لويز وهو ما يهدد مشاركة الألماني في التشكيلة الأساسية.

وقال إيمري في تصريحات صحفية:"تحدثت معه (موستافي) حين أنهينا الموسم الماضي. تحدثت معه حين بدأنا الإعداد للموسم الجديد وتحدثت معه منذ أسبوعين بشأن إمكانية رحيله. قررنا أن نعزز أكثر من مركز في الفريق. في الدفاع جلبنا لويز، في الوسط انتدبنا داني سيبايوس، وهناك كيران تيرني ونيكولا بيبي".

وواصل مدرب إشبيلية الأسبق "بوجود تنافس في أكثر من مركز نستطيع أن نكون أفضل في الموسم. بعض اللاعبين قد يلعبون قليلا بسبب ذلك، لديهم الحرية إذا أرادوا الرحيل. لكنه قرار اللاعب والنادي والفريق. في الوقت الحالي موستافي معنا، أثق أنه سيؤدي بشكل جيد".

أخبار متعلقة

خبر في الجول - هل يبيعه النادي أم يعيره؟ بهاء مجدي يجتمع بمسؤولي الزمالك لحسم موقفه زميله السابق: أتمنى أن يستعيد بنشرقي مستواه مع الزمالك مواعيد مباريات السبت 10\8\2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز "الإفريقي" وظهور منتظر لـ تريزيجيه الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد

وقالت تقارير إن نادي موناكو الفرنسي يرغب في التعاقد مع المدافع الألماني البالغ عمره 27 عاما.

وشارك موستافي في 31 مباراة بالموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفين.

ويود إيمري استمرار اللاعب الأسبق لفالنسيا مضيفا "لدينا مسؤولية كبيرة، وهي أن نجعلهم يشعرون بالثقة وهم معنا. بعض الجمهور قد يحب لاعبا أكثر من آخر، هذا طبيعي. لكن داخل الفريق أريد قائمة كبيرة قوية تنافسية لديها عقلية الفوز، وقبل كل شيء أن يحظى كل فرد بثقة الآخرين. إذا احتاج (موستافي) للعب، يستطيع مساعدتنا بهذه الثقة".

ويحل أرسنال ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتل أرسنال المركز الخامس في ترتيب الموسم الماضي من الدوري لذلك تأهل الفريق اللندني للمشاركة في الدوري الأوروبي.

طالع أيضا

موعد أول مباراة لتريزيجيه في الدوري الإنجليزي يوم السبت

تقرير: الأهلي السعودي يرفع عرضه من أجل معلول

جيان عن مشاركته مع غانا في كأس إفريقيا: شعرت بالخيانة

فالفيردي: تعرفون إجابتي عن نيمار

شاهد ملخص تألق صلاح أمام نورويتش

ليفربول يسحق نورويتش برباعية

موستافي أرسنال

نرشح لكم

أخر الأخبار

مورينيو: رفضت ريال مدريد مرتين قبل أن أدربه في 2010 3 دقيقة | أوروبا
التشكيل - محرز أساسي مع مانشستر سيتي أمام وست هام 24 دقيقة | أوروبا
تريزيجيه يأمل السير على خطى 3 مصريين في أول مباراة له بالدوري الإنجليزي 49 دقيقة | مصر
"الأمر يشبه كلبي".. بوكيتينو يحدد هدفه مع توتنام هذا الموسم 53 دقيقة | أوروبا
هازارد: ميسي؟ من الجيد أننا لا نلعب سلة.. ومع ريال مدريد أنا في الجنة 53 دقيقة | أوروبا
لحين عودته للتدريب.. مورينيو محللا في قنوات سكاي سبورتس ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد

قد ينال إعجابك