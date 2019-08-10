زميله السابق: أتمنى أن يستعيد بنشرقي مستواه مع الزمالك

تمنى وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي، التوفيق لزميليه السابقين: أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم المنتقلين مؤخرا إلى صفوف الزمالك.

وصرّح الكرتي: "الزمالك فريق كبير وخطوة مميزة لـ بنشرقي وأوناجم".

وأضاف في حديثه إلى بوابة العين الإماراتية: "أتمنى لـ بنشرقي أن يستعيد مستواه وأن تكون انطلاقة قوية له مجددا".

وأكمل: "وكذلك الأمر لـ أوناجم، إنه لاعب مميز ويمتلك فنيات رائعة".

وأتم: "أثق في نجاحهما معا، خاصة في حال انسجامهما سريعا مع الزمالك".

ويلعب الكرتي (25 عاما) في صفوف الوداد منذ عام 2013، وتزامل مع ثنائي الزمالك طوال فترة تواجدهما في الفريق المغربي، وقد ساهم ثلاثتهم في تتويج الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا 2017.

وكان بنشرقي وأوناجم قد انضما إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وتم تقديمها في مؤتمر صحفي رفقة بقية الصفقات الجديدة.

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