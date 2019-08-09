خروج أليسون مصابا.. الظهور الأول لـ أدريان مع ليفربول

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 21:46

كتب : FilGoal

أليسون - ليفربول - نورويتش سيتي

خرج أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول مصابا في مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي بافتتاح الدوري الإنجليزي 2019\2020.

ليفربول يفتك بضيفه نورويتش في ملعب أنفيلد بـ4 أهداف دون رد في شوط واحد -حتى وقت كتابة هذه السطور-، لكن أليسون على النقيض لن يقضي أمسية جيدة.

حارس المرمى البرازيلي اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 39 وترك مكانه للإسباني أدريان الذي لم يكمل أسبوعا بين جدران ليفربول، وسجل مشاركته الأولى بالفعل مع الفريق في مباراة رسمية، بعد أن حضر لتعويض سيمون منيوليه.

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أليسون خرج باكيا بعد أن سقط أثناء تنفيذه ركلة مرمى، تبين بعدها تعرضه لإصابة عضلية استدعت علاجه لـ3 دقائق قبل أن يغادر الملعب.

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