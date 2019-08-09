خسارة كبيرة تلقاها فريق المصري وديا أمام الإنتاج الحربي بخماسية مقابل هدف، فماذا قال عنها إيهاب جلال؟

المصري يستعد لانطلاق مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية إلى جانب البطولات المحلية الموسم المقبل، نفس حال الإنتاج الحربي.

وانتصر الإنتاج الحربي بخماسية مقابل هدف وديا على المصري في الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

وعن الخسارة الثقيلة، قال إيهاب جلال: "هي نتيجة ربما يراها البعض كبيرة أو مقلقة، ولكن الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كنا الأكثر استحواذا في الشوط الأول والأداء كان جيدا جدا وفي الشوط الثاني أشركنا بض اللاعبين وظهرت لنا بعض القصور في الأداء".

وواصل "اعتبر هذه المباريات تجريبية وليست ودية. نحن نقوم بتجربة أداء اللاعبين وتوظيفهم في بعض المراكز. نحن في فترة تجربة ولا يوجد ما يدعم للقلق".

وتابع "الجميع يؤدي التدريبات بشكل قوي وبالتزام وجدية كبيرة، والأداء خلال فترة الإعداد كان جيدا ووضعنا أيدينا على الأخطاء وسنحاول علاجها بالتدعيمات".

وأوضح "سنحاول تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الحالية. ربما يكون التدعيم فقط بلاعبين أو 3 في الدفاع. لا نحتاج تدعيم في أي مراكز أخرى".

وعن سبب عدم تعاقد المصري مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية المنتقل لـ الإسماعيلي أو أحمد عبد الرسول مدافع بتروجيت، يوضح إيهاب جلال: "وصلنا لاتفاق مع إدارة الداخلية بخصوص إبراهيم أبو اليزيد وحصلنا على أكثر من وعد لتفعيل الاتفاق، ولكن في النهاية اللاعب أخبرنا أن إدارة ناديه أخبرته بالانتقال لـ الإسماعيلي".

واستكمل "أما أحمد عبد الرسول فناديه تمسك بعدم رحيله. سنتعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوفنا ولن نقف على أي أحد".

وعن النقص العددي الدفاعي، يقول إيهاب جلال "هي أمور غريبة أن نفقد جهود 3 لاعبين في خط الدفاع (– كريم العراقي – مصطفى طيارة – عبد الناصر دي ماريا) إلى جانب مصابي الموسم الماضي أيضا".

وأردف "ولكننا سنحاول تجاوز هذه الأمور بتدعيم صفوفنا في الانتقالات".

اقرأ أيضا:

الأهلي لـ في الجول: أحمد علاء إلى طلائع الجيش

فرج عامر: لا خلافات مادية مع ناصر ماهر.. الصفقة في طريقها الصحيح

إغلاق قضية "اغتصاب نيمار".. واللاعب يعلّق: لست سعيدا

مران الأهلي - صلاح محسن يغيب لوفاة والده.. ورمضان يشارك بشكل طبيعي

ملاكمة - حدث تاريخي.. السعودية تستقبل إعادة نزال جوشوا أمام رويز