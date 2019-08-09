خاص الأهلي لـ في الجول: أحمد علاء إلى طلائع الجيش

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 20:22

كتب : أحمد الخولي

أحمد علاء

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي انتقال أحمد علاء مدافع المارد الأحمر لصفوف طلائع الجيش لمدة موسمين.

وقال عبد الحفيظ: "انتقال أحمد علاء على سبيل الإعارة لمدة موسمين".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعب سيبدأ مشواره مع الجيش بداية من الموسم الجديد".

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FilGoal.com كشف في وقت سابق إتمام الاتفاق بين الأهلي وطلائع الجيش بخصوص أحمد علاء. (طالع التفاصيل)

ووضع الأهلي شرطا في العقد لا يتيح لطلائع الجيش أحقية شراء اللاعب بعد نهاية فترة إعارته بل سيعود للنادي الأحمر مجددا.

وانضم أحمد علاء إلى الأهلي قادما من الداخلية في صيف العام الماضي وشارك مع الفريق في ست مباريات في كل البطولات.

وجاء قرار الأهلي بإعارة أحمد علاء بعد التعاقد مع محمود متولي إلى جانب وجود ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وسعد سمير في خط الدفاع.

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