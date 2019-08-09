شدد فرج عامر رئيس نادي سموحة على عدم وجود خلافات مادية مع ناصر ماهر جناح الأهلي.

وقال فرج عامر: "صفقة استعارة ناصر ماهر من الأهلي تسير في طريقها الصحيح المخطط له".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لا خلافات مادية مع اللاعب ولا خلافات مع الأهلي".

وواصل "بالنسبة لنا لا يوجد أي خلافات في الصفقة والأمور تسير بشكل طبيعي".

وأعلن رئيس سموحة في وقت سابقه اتفاقه مع الأهلي على استعارة ناصر ماهر لمدة موسم. (طالع التفاصيل)

ناصر ماهر صاحب الـ 22 عاما شارك في 33 مباراة الموسم الماضي بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

وانضم ناصر ماهر من الأهلي قادما من سموحة في 2018.

مع سموحة، شارك ناصر ماهر في 37 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

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