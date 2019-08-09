خاص فرج عامر: لا خلافات مادية مع ناصر ماهر.. الصفقة في طريقها الصحيح

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 20:17

كتب : أحمد الخولي

ناصر ماهر - الأهلي - صن داونز

شدد فرج عامر رئيس نادي سموحة على عدم وجود خلافات مادية مع ناصر ماهر جناح الأهلي.

وقال فرج عامر: "صفقة استعارة ناصر ماهر من الأهلي تسير في طريقها الصحيح المخطط له".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لا خلافات مادية مع اللاعب ولا خلافات مع الأهلي".

أخبار متعلقة

رئيس سموحة لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الأهلي لاستعارة ناصر ماهر برنامج تاهيلي لناصر ماهر بسبب الإصابة.. وآخر خاص للثلاثي الدولي كرة سلة - الأهلي يضم لاعب طلائع الجيش ومنتخب مصر مران الأهلي - صلاح محسن يغيب لوفاة والده.. ورمضان يشارك بشكل طبيعي

وواصل "بالنسبة لنا لا يوجد أي خلافات في الصفقة والأمور تسير بشكل طبيعي".

وأعلن رئيس سموحة في وقت سابقه اتفاقه مع الأهلي على استعارة ناصر ماهر لمدة موسم. (طالع التفاصيل)

ناصر ماهر صاحب الـ 22 عاما شارك في 33 مباراة الموسم الماضي بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

وانضم ناصر ماهر من الأهلي قادما من سموحة في 2018.

مع سموحة، شارك ناصر ماهر في 37 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – جيوفاني إلبر.. عن مواجهة هاني رمزي وسنوات التكوين بعيدا عن ميلان ومجد بايرن

هل أكد إيمري رحيله؟ تقرير: جالاتا سراي يفشل في الاتفاق مع النني حتى الآن

كرة يد – ناشئو مصر ينتصرون على الصين تايبيه

مانشستر يونايتد.. 6 سنوات من كيف تدمر نفسك بسهولة

توتنام.. آن الأوان كي تطير الديوك

في الدوري الأهلي سموحة

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الرابع سجله أوريجي 44 دقيقة | أوروبا
خروج أليسون مصابا.. الظهور الأول لـ أدريان مع ليفربول 55 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ضحية جديدة وبالتخصص في الافتتاح.. صلاح يسجل ويصنع في 10 دقائق ساعة | المحترفون
بالفيديو - أول أهداف الموسم.. قائد نورويتش يعطي ليفربول الأسبقية ساعة | أوروبا
يوفنتوس يمنع فئة من جماهير نابولي من حضور قمة الجولة الثانية ساعة | أوروبا
إيهاب جلال يتحدث لـ في الجول عن الهزيمة بخماسية أمام الإنتاج.. والصفقات الجديدة لـ المصري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

قد ينال إعجابك