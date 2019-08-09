مران الأهلي - صلاح محسن يغيب لوفاة والده.. ورمضان يشارك بشكل طبيعي

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون، اليوم، قبل انطلاق المران المسائي علي ملعب التتش بالجزيرة.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق الذي ينطلق غدًا، السبت، في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان.

وغاب صلاح محسن مهاجم الفريق عن المران بسبب وفاة والده، وأصدر مجلس إدارة النادي بيانا ينعى فيه والد اللاعب.

وواصل عمار حمدي، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

فيما شارك رمضان صبحي، جناح الفريق، بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعد أن غادر مران الأمس لإصابة في الكاحل قبل أن يعود من جديد.

واكتفى جيرالدو بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق.

وغاب اللاعب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان.

فيما خاض وليد سليمان تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية، وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

يذكر أن الأهلي يدخل إلى معسكر مغلق غدًا، السبت، في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة بطل جنوب السودان.

ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ، الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

اختر تشكيل الأهلي:

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – جيوفاني إلبر.. عن مواجهة هاني رمزي وسنوات التكوين بعيدا عن ميلان ومجد بايرن

هل أكد إيمري رحيله؟ تقرير: جالاتا سراي يفشل في الاتفاق مع النني حتى الآن

كرة يد – ناشئو مصر ينتصرون على الصين تايبيه

مانشستر يونايتد.. 6 سنوات من كيف تدمر نفسك بسهولة

توتنام.. آن الأوان كي تطير الديوك