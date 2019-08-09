تقرير: بلماضي يريد لوكا زيدان حارسا لمرمى الجزائر

المستوى الخارق لـ زين الدين زيدان أهّله حتى يختار تمثيل فرنسا بدلا من بلده الأصلي الجزائر.. أما نجله لوكا فقد لا يتمتع بنفس الرفاهية.

صحيفة "الشروق" الجزائرية ذكرت نقلا عن مصدر مطلع، أن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، مهتم بخدمات لوكا زيدان.

لوكا الذي انتقل مؤخرا من ريال مدريد إلى راسينج سانتاندير في دوري القسم الثاني الإسباني، مؤهل لتمثيل الجزائر، إذ ينحدر من أصول جزائرية.

التقرير ذكر أنه سيتم مباشرة الأمور الإدارية في غضون الأيام القليلة المقبلة، لضم زيدان "الابن" إلى منتخب الجزائر.

المصدر نفسه ذكر أن بلماضي متحمس لفكرة ضم لوكا زيدان، وطالب بمباشرة الإجراءات حتى يكون قادرا على الاعتماد عليه في التوقفات الدولية المقبلة.

لوكا (21 عاما) هو الابن الثاني لـ زيدان من بين 4 أبناء، ويحق له تمثيل فرنسا التي ولد فيها، أو إسبانيا (جنسية والدته)، أو الجزائر التي ينحدر منها والده.

في المراحل العمرية الصغرى، لعب لوكا لمنتخبات فرنسا وصولا لتحت 20 عاما، لكن فرصه في تمثيل المنتخب الأول تبدو ضئيلة للغاية، خصوصا بعد أن فشل في حجز مقعد بقائمة ريال مدريد تحت قيادة والده شخصيا.

أما منتخب الجزائر، فلا يعاني حاليا من أزمة حراسة مرمى، لكنه قد يعاني في غضون سنوات.

رايس مبولحي، وعز الدين دوخة، وأليكساندر أوكيدجا، هم الثالوث الذي شغل هذا المركز في قائمة الجزائر على أرض مصر، عندما توج الأفناك بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، وجميعهم يتخطون الثلاثين عاما، مما يحتم ضخ دماء جديدة في القريب العاجل.

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