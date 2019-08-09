هل أكد إيمري رحيله؟ تقرير: جالاتا سراي يفشل في الاتفاق مع النني حتى الآن

لم ينجح نادي جالاتا سراي التركي حتى الآن في الوصول لاتفاق مع محترفنا المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال.

جايمس أولي الصحفي الإنجليزي الموثوق كشف في تقريره مع صحيفة (إيفننج ستاندرد) استماع أرسنال للعروض المقدمة للثنائي محمد النني وشكودران موستافي حتى نهاية سوق الانتقالات في أوروبا.

سوق الانتقالات في إنجلترا انتهى بالفعل ونجح أرسنال في اليوم الأخير في التعاقد مع دافيد لويز مدافع تشيلسي وكيران تيرني ظهير سيلتيك، والآن يتطلع لبيع بعض لاعبيه.

وكشف التقرير البريطاني عدم وصول نادي جالاتا سراي لاتفاق شخصي مع النني حتى الآن من أجل انتدابه من أرسنال.

جالاتا سراي مهتم بالتعاقد مع النني ولكنه حتى الآن لم يتفق مع اللاعب أو النادي.

نفس حال موستافي ولكن الأخير لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن.

أندية فرنسية وألمانية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع مدافع أرسنال، ولكن لا يوجد أي تحرك رسمي حتى اللحظة.

ويرغب أرسنال في الحصول على 35 مليون جنيه إسترليني نظير بيع موستافي، أو على الأقل رحيله على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في تركيا وألمانيا وفرنسا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

واعترف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال باحتمالية رحيل بعض لاعبيه على الرغم من غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي قبل لقاء نيوكاسل: "خلال الأيام المقبلة سيغادر بعض اللاعبين صفوف أرسنال".

وشارك النني الموسم الماضي مع أرسنال في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف، وفشل في فرض نفسه على أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

وانضم النني صاحب الـ 27 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

موستافي صاحب الـ 27 عاما انتقل إلى أرسنال قادما من فالنسيا في 2016.

الألماني الدولي يمتد عقده مع أرسنال حتى 2021 ويرغب النادي الإنجليزي في بيع اللاعب.

وشارك موستافي في 40 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي ونجح في تسجيل 3 أهداف.

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