كرة يد – ناشئو مصر ينتصرون على الصين تايبيه

انتصر منتخب مصر للناشئين لكرة اليد على الصين تايبيه بنتيجة 36-25 اليوم الجمعة في ثالث مباريات بطولة العالم.

وتقام بطولة العالم في الفترة ما بين 6 إلى 18 أغسطس في مقدونيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من المجر والسويد وفرنسا وكندا والصين تايبيه.

وبذلك وصل منتخب مصر للنقطة الرابعة بالتساوي مع فرنسا والسويد ولكن فارق الأهداف يجعل الفراعنة يحتلون المركز الرابع.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز من المجموعات الأربعة إلى دور الـ16.

وكان أفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في تلك البطولة هو الحصول على المركز السادس في عام 2005.

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