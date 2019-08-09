توتنام.. آن الأوان كي تطير الديوك

السبب الرئيسي لعدم قدرة الديوك على الطيران لمسافات طويلة هو الأجنحة الصغيرة جدا بالإضافة إلى أن عضلاتها ثقيلة وبالتالي تصعب عليها عملية الطيران.

تستطيع الديوك الطيران لكن ليس بارتفاع عال مثل النسور أو الصقور على سبيل المثال.

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنام يبدأ موسمه السادس مع الديوك اللندنية ويحذوه الأمل في إيجاد الطريقة المثالية للطيران ودخول العراك الحقيقي مع ليفربول ومانشستر سيتي على الألقاب المحلية.

"بوتش" يأمل في كسر حاجز المنافسة وتحقيق لقب أول في مسيرته، والعمل على اتباع سياسة النفس الطويل تلك المرة بعد موسم ارتفعت فيه سقف الأمال لجماهير الفريق اللندني بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

عند قدوم بوتشينيو من ساوثامبتون قاد توتنام لمنافسة ليستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي حتى الرمق الأخير قبل السقوط أمام تشيلسي، وبعد سنوات من الاستقرار دون تحقيق لقب بات الأمر لزاما عليه بتحقيق لقب مع توتنام لتكتمل تفاصيل حكايته مع الفريق.

بعد موسم صفري في سوق الانتقالات الموسم الماضي صيفا وشتاء ومقاومة الغيابات والإصابات، بات للأرجنتيني قائمة قوية تدعمه في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ولما لا تكرار ما حدث سابقا بالوصول لأبعد نقطة في دوري الأبطال.

يعرف الأرجنتيني أن عمله هو تقليص الفجوة مع سيتي وليفربول وليس المنافسة لكن على الأقل ليس عليه التراجع بشكل حاد بل مواصلة التنافس على الأقل على مقعد الوصافة.

صفقات توتنام

القادمون

تونجاي ندوميبيلي: من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

جاك كلارك: من ليدز يونايتد مقابل 10 جنيه إسترليني مع إعارته.

جيوفاني لو سيلسو: من ريال بيتيس على سبيل الإعارة.

راين سيسينيون: من فولام مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

الراحلون

مايكل فورم – فيرناندو يورنتي: نهاية تعاقد.

كيران تربيير: إلى أتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

فينسيت يانسن: إلى مونتيري المكسيكي مقابل 8.3 مليون جنيه إسترليني.

جوش أونوما: إلى فولام ضمن صفقة راين سيسينيون.

لم يتأثر الفريق بالمشاكل المالية التي قد تعيق النادي عن إبرام الصفقات بسبب بناء الملعب الجديد، بل استفاد من أرباح دوري الأبطال والدوري الإنجليزي ليدعم صفوفه إلى جانب المتواجدين الذي لا يوجد غبار عليهم بقيادة الهداف هاري كين.

من بديل كين؟

السؤال الأهم في خطط بوتشينيو، كيف سيتعامل حال تعرض هاري كين لإصابة طويلة مثلما حدث بنهاية الموسم الماضي.

هل سيعتمد على فكرة المهاجم الوهمي بتواجد لوكاس مورا أو سون هيونج مين، بعد رحيل يورنتي ويانسن، لكن هذا قد يكون السؤال الوحيد الذي يؤرق الأرجنتيني بعد سوق الانتقالات الحالية.

مع تواجد الدنماركي كريستيان إريكسن والإنجليزي ديلي آلي بمقاعدهم المحجوزة بكل تأكيد.

انضمام ندوميبلي وبجواره لو سيلسو سيفتح الباب أمام الأرجنتيني من أجل مزيد من التغييرات الخططية والتنوع في وسط توتنام باللعب 4-3-3 أو 4-2-3-1.

الفرنسي قادر على تعويض رحيل البلجيكي عثمان ديميبلي، بالإضافة إلى قدارت لو سيلسو في الزيادة الهجومية وكذلك تغطية جميع مراكز خط الوسط.

سينسنيون سيكون الاسم الأول في الجهة اليمنى وقد يتفوق على الإيفواري سيرج أورييه خاصة لقدرات الشاب الهجومية والدفاعية.

دفاعيا لا توجد مشكلة لتوتنام بفضل الثبات في الأسماء المتواجدة في الخط الخلفي، سواء الثنائي البلجيكي يان فيرتونخين و توبي ألديرفيريلد والكولومبي دافنسون سانشيز.

مع الأسماء الموجودة حاليا في صفوف الديوك اللندنية وتلبية أغلب مطالب الأرجنتيني، هل آن الأوان أن تطير الديوك ونراها على منصات التتويج.

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