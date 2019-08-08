وافق الأهلي على إعارة مدافعه أحمد علاء إلى صفوف طلائع الجيش لموسمين في ظل صعوبة مشاركته في الفترة المقبلة في المباريات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التعاقد لا يوجد به أي شرط يسمح لطلائع الجيش بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية فترة إعارته بل سيعود للأهلي مجددا.

ومن المقرر الإعلان الرسمي عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة.

وقال مصدر في الأهلي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com إن رحيل أحمد علاء جاء من أجل إعطائه فرصة المشاركة في المباريات بشكل أكبر بعدما غاب عنها خلال الفترة الأخيرة.

وأتم "بعد ضم محمود متولي وعودة رامي ربيعة وتواجد سعد سمير وياسر إبراهيم وأيمن أشرف أصبح من الصعب مشاركة أحمد علاء لذا تم السماح بإعارته لإعطائه فرصة المشاركة بشكل أكبر في المباريات".

وانضم أحمد علاء إلى الأهلي قادما من الداخلية في صيف العام الماضي وشارك مع الفريق في ست مباريات في كل البطولات.

اقرأ أيضا:

كاف يؤجل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

الأهلي يسوي نزاعه مع شركة "صلة"

الإسماعيلي يتحدث عن إمكانية ضم مؤمن زكريا

محاولة لتفجير الميركاتو.. عرض من ريال مدريد لضم نيمار

كل شيء تم.. لوكاكو في طريقه إلى إنتر

أرسنال يقترب من صفقة جديدة