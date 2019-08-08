خاص رئيس سموحة لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الأهلي لاستعارة ناصر ماهر

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 17:19

كتب : أحمد الخولي

ناصر ماهر - الأهلي - صن داونز

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة توصله لاتفاق مع الأهلي بخصوص صانع ألعابه ناصر ماهر.

وقال فرج عامر: "توصلنا لاتفاق نهائي مع الأهلي بخصوص ناصر ماهر".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "استعارنا ناصر ماهر من الأهلي لمدة موسم".

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وواصل "ناصر ماهر أصبح لاعبا في سموحة الآن".

ناصر ماهر صاحب الـ 22 عاما شارك في 33 مباراة الموسم الماضي بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

وانضم ناصر ماهر من الأهلي قادما من سموحة في 2018.

مع سموحة، شارك ناصر ماهر في 37 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

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