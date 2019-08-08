كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة توصله لاتفاق مع الأهلي بخصوص صانع ألعابه ناصر ماهر.

وقال فرج عامر: "توصلنا لاتفاق نهائي مع الأهلي بخصوص ناصر ماهر".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "استعارنا ناصر ماهر من الأهلي لمدة موسم".

وواصل "ناصر ماهر أصبح لاعبا في سموحة الآن".

ناصر ماهر صاحب الـ 22 عاما شارك في 33 مباراة الموسم الماضي بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

وانضم ناصر ماهر من الأهلي قادما من سموحة في 2018.

مع سموحة، شارك ناصر ماهر في 37 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

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