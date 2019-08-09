الصفاقسي في بيان رسمي: لم نفسخ تعاقدنا مع عمرو جمال.. ورسالة إلى المسؤولين في مصر

نفى نادي الصفاقسي التونسي ما تردد عن فسخ تعاقده مع مهاجم الأهلي المعار إليهم لمدة موسم عمرو جمال على خلفية طلبه للتجنيد الإجباري في مصر.

عمرو جمال النادي :

وأصدر الصفاقسي بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد فيه إنه تم استخراج بطاقة اللعب لعمرو جمال بالفعل.

وأشار البيان إلى أن الصفاقسي يعتزم "دفع شرط الشراء في أقرب فرصة طبقا لموجبات العقد المبرم مع النادي الأهلي المصري".

وطلب البيان ممن "لهم النظر" التدخل في حل الأزمة لإيجاد حل يراعي مصالح كافة الأطراف ويحفظ حق إدارة الجيش المصري بتأجيل خدمته باعتبار احترافه وصغر سنه.

وأتم البيان بأن الصفاقسي يتمنى أن يساهم تواجد عمرو جمال في صفوف الفريق من متانة العلاقات المميزة مع الأهلي.

وجاء بيان الصفاقسي كاملا كالتالي:

تعلم الهيئة المديرة للنادي الرياضي صفاقسي ان الأخبار التي تروج حول فسخ الإرتباط مع اللاعب المصري لا أساس لها من الصحة و أن النادي احتراما للوائح الفيفا والقوانين اللعبة تحصل عبر الفيفا و الجامعة التونسية لكرة القدم على التأهيل القانوني النهائي للاعب عمرو جمال و استخرج له اجازة لاعب محترف

كما تؤكد الهيئة المديرة اعتزامها دفع شرط الشراء في أقرب فرصة طبقا لموجبات العقد المبرم مع النادي الأهلي المصري

كما تؤكد على احترامها الكبير لقوانين جمهورية مصر العربية الشقيقة طالبة ممن لهم النظر التدخل لإيجاد حل يراعي مصالح كافة الأطراف و يحفظ حقوق إدارة الجيش المصري في علاقة بمسألة تجنيد اللاعب عمرو جمال بتمتيعه من تأجيل باعتبار احترافه و صغر سنه .

و تأمل الهيئة المديرة النادي الرياضي الصفاقسي أن يعزز تواجد اللاعب المصري عمرو جمال بيننا من متانة العلاقات المتميزة بينها و بين النادي الأهلي المصري

وكان عدلي القيعي مستشار التعاقدات في الأهلي أن عمرو جمال عليه العودة من تونس لإتمام إجراءات انضمامه للتجنيد الإجباري ما يعني أنه أصبح عليه اللعب في صفوف طلائع الجيش.

وقال القيعي: "إذا أراد عمرو جمال أن يلعب الكرة فالحل انضمامه لطلائع الجيش، نحن كنا فعّلنا تجديد تعاقده بشرط إعارته للصفاقسي لكنه لم يتعامل مع موقف تجنيده بالوعي الكافي، وأعتقد أن بإمكانه إنهاء الأمور من هناك"

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