بالفيديو – عود أحمد.. كوكا يستأنف مسيرته مع براجا بصناعة هدف أوروبي

استأنف أحمد حسن كوكا مسيرته مع سبورتنج براجا البرتغالي، بصناعة هدف في انتصار أوروبي ثمين على بروندبي الدنماركي.

براجا تفوق على مضيفه بروندبي بنتيجة 4-2 في تصفيات الدوري الأوروبي، ليضع قدما في الدور التمهيدي الأخير.

المباراة شهدت مشاركة المهاجم الدولي المصري من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 81، واحتاج إلى 9 دقائق فقط على أرض الملعب حتى يصنع الهدف الثالث للفريق البرتغالي الذي وضعه في المقدمة.

المباراة المثيرة شهدت تقدم بروندبي في الدقيقة 15 بواسطة دومينيك كايزر، قبل أن يعادل باولينيو النتيجة لـ براجا في الدقيقة 18.

أندري هورتا زاد المباراة جنونا وتقدّم لـ براجا في الدقيقة 20، ليعود كايزر ويسجل هدف التعادل لـ بروندبي في الدقيقة 50.

في الدقيقة 81 دخل كوكا بديلا لـ باولينيو، وترك بصمته في الدقيقة 90 عندما ارتقى في صراع هوائي وهيّأ كرة بالرأس إلى ريكاردو هورتا الذي انطلق وسجل الهدف الثالث لـ براجا على شاكلة شقيقه الأصغر أندري صاحب الهدف الأول.

وحتى يجعل براجا مهمة منافسه مستحيلة في الإياب، أضاف الهدف الرابع الذي سجله هيورتر هيرمانسون بالخطأ في مرماه خلال اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

كوكا يعود لـ براجا

لعب كوكا في صفوف براجا لمدة 3 مواسم ما بين 2015 و2018، وسجل معه 24 هدفا، وصنع 15.

قبل أن يخرج للعب معارا في أوليمبياكوس اليوناني بالموسم الماضي، ويسجل معه 15 هدفا في 32 مباراة.

مع انتهاء إعارته، عاد كوكا إلى صفوف براجا، وشارك معه للمرة الأولى في مواجهة بروندبي الأوروبية الصعبة.

براجا يطمح للتأهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي، إذ يواجه حال تخطيه بروندبي، الفائز من مواجهة ثون السويسري وسبارتاك موسكو الروسي، والتي انتهى ذهابها بتفوق الأخير 3-2.

وكان كوكا جزءا من المنتخب المصري الذي شارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 قبل أسابيع، لكنه أصيب في المباراة الثالثة أمام أوغندا وغاب عن مواجهة جنوب إفريقيا في دور الـ16 التي شهدت وداع الفراعنة للبطولة.

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