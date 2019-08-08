لاسارتي: يونيفرسيداد لم يقدم عرضا لي.. ومن الصعب الرحيل عن الأهلي

تحدث الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي لأول مرة عن التقارير التي ربطته بالانتقال إلى فريقه السابق يونيفرسيداد دي تشيلي.

تقارير صحفية تشيلية ذكرت أن لاسارتي دخل دائرة اهتمام مجلس إدارة نادي يونيفرسيداد دي تشيلي لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط. ( اقرأ التفاصيل )

ولاسارتي قال لصحيفة soychile: "يونيفرسيداد لم يقدم لي أي عرض، تمت مهاتفتي فقط من قبل زملائك (الصحفيين) وأصدقاء استمعوا للبرامج وأخبروني أنهم (يونيفرسيداد) تحدثوا عني".

وأضاف "لكنهم لم يتواصلوا معي. في الحقيقة تحدث معي أصدقاء يعملون في النادي وقالوا لي: سيكون لطيفا إن عدت، ولكن للتفكير في العودة يجب أن يكون هناك عرضا".

وعن إمكانية ذلك "أعتقد أن النادي يستحق أي جهد لكن المشكلة أن الأهلي يستعد لمباراة خلال 4 أيام في دوري أبطال إفريقيا والتي مثل مسابقة كوبا ليبرتادوريس هنا".

وأشار "كذلك النادي بذل مجهودا كبير في ضم العديد من الصفقات بناء على طلباتنا كجهاز فني، لذا فالرحيل اليوم يبدو أمرا معقدا".

مدرب الوصل الأسبق شدد "لا يوجد عرضا حقيقا من قبل يونيفيرسداد لذا لا يمكنني قول إنني سأقبل العرض لأنني لا أعرف".

وعن وضعية الفريق التشيلي في المسابقة المحلية "أعلم ما يمر به الفريق، وعليه تجاوز وضعيته الحالية، هناك العديد من الفرق مرت بمثل هذه الأمور مثلما حدث مع ريفيربليت في الأرجنتين".

وأردف "أولا عليك أن تجعل هدفك واضحا. المشجعون يرغبون في التتويج بالبطولات والتأهل في الكؤوس وهذا رائع لكن عليك أن تدرك أنك بحاجة للخروج من منطقة الهبوط، وهذا هو الهدف حاليا".

هل تترك باب العودة مفتوحا؟ يجيب لاسارتي متما "سأود ذلك. لن أقول لك شيئا لن يحدث، في وقت آخر كنت بلا عمل ولم يتواصل معي أحد لذا فالوضع وفقا لما تتحدث عنه وتوقيته".

























سيرجيو فارجاس المدير الرياضي للنادي التشيلي كان قد تحدث مع FilGoal.com في وقت سابق عن فرص عودة لاسارتي وأسباب ترشيحه (طالع التفاصيل).

وسبق للاسارتي قيادة يونيفرسيداد دي تشيلي من قبل في الفترة من مايو 2014 وحتى ديسمبر 2015 وقاد الفريق في 54 مباراة في تلك الفترة.

وفاز لاسارتي بثلاث بطولات مع الفريق التشيلي بالدوري في 2014، وكأس تشيلي والسوبر في 2015.

ويقود لاسارتي الأهلي منذ ديسمبر 2018، ونجح في قيادة الفريق الأحمر للعودة في سباق المنافسة على الدوري والتتويج باللقب الـ41 في تاريخه.

لكن الأهلي ودع تحت قيادته دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي على يد ماميلودي صن داونز بخسارة ثقيلة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبشكل عام، قاد لاسارتي الأهلي في 29 مباراة فاز في 22 منهم وتعادل 3 مرات وخسر 4 مباريات.

وفي تشيلي، يواجه يونيفرسيداد شبح الهبوط بعد مرور 16 جولة إذ يقع الفريق في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

ويعتبر يونيفرسيداد دي تشيلي ثاني أكثر الفرق تتويجا بالدوري التشيلي برصيد 18 مرة بينما كولو كولو في الصدارة بـ 32 لقبا.

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