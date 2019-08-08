لن يدرّب الزمالك.. رسميا - أبويل القبرصي يتعاقد مع الألماني دول

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 21:43

كتب : FilGoal

توماس دول - أبويل

أعلن نادي أبويل نيقوسيا القبرصي، التعاقد مع الألماني توماس دول ليشرف على تدريبه بعقد لمدة عامين.

ليخلف دول نظيره الإيطالي المقال باولو تراميتزاني الذي رحل عقب الهزيمة مساء الثلاثاء على ملعبه أمام كاراباج في تصفيات دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-2.

ليبتعد دول عن تدريب الزمالك، بعد أن كشف FilGoal.com في وقتٍ سابق أن اسمه معروض على القلعة البيضاء عبر أحد الوكلاء لقيادة الفريق خلفا لـ خالد جلال. (طالع التفاصيل)

ليكشف دول لاحقا في حديثه إلى FilGoal.com عن تلقيه اتصال من محمد زيدان استفهم منه خلاله عن إمكانية توليه تدريب الزمالك. (طالع التفاصيل)

دول صرّح لـ FilGoal.com يوم 5 أغسطس الماضي: "لم أتحدث مع أي مسؤول من الزمالك حتى الآن".

وأوضح "ما حدث هو أنني تلقيت اتصالات الأسبوع الماضي من محمد زيدان وبعض الأصدقاء لسؤالي عن إمكانية تدريب الزمالك".

ثم أضاف "لم يتم إتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، وأنا في طريقي الآن للمجر حيث أعيش".

وسبق لـ دول قيادة هامبورج وبروسيا دورتموند اللذين لعب لهما زيدان خلال مسيرته الاحترافية في ألمانيا، ولكنه لم يدرب النجم المصري.

وانتقل FilGoal.com لسؤال محامي ووكيل أعمال المدرب الألماني حول تلقيه أي اتصالات من الزمالك بشأن قيادة الفريق.

وصرح لـFilGoal.com "لم أتحدث مع أي مسؤول من الزمالك حتى الآن".

وواصل "لم يحدث أي تواصل بيننا حتى الآن بشأن تدريب الفريق".

وسأل FilGoal.com وكيل دول عن إمكانية قبوله العمل مع الزمالك في حال عُرض عليه الأمر.

وأجاب "لا يمكن أن أقول رأيي بخصوص هذا الأمر حاليا طالما الزمالك لم يتحدث معي، ولكن لم لا؟".

لينهي أبويل أي تكهنات بشأن احتمالية قدوم دول إلى الدوري المصري، ويتعاقد معه اليوم الخميس بغية تحقيق المهمة الصعبة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا:

كل صفقات الدوري الإنجليزي لصيف 2019

لاسارتي: يونيفرسيداد لم يقدموا عرضا لي.. ومن الصعب الرحيل عن الأهلي

عاد للعمل مع إيمري مجددا.. رسميا - أرسنال يضم لويز

مران الأهلي - رمضان صبحي يغادر للإصابة

رئيس سموحة لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الأهلي لاستعارة ناصر ماهر

أبويل توماس دول الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – عود أحمد.. كوكا يستأنف مسيرته مع براجا بصناعة هدف أوروبي 4 دقيقة | المحترفون
الصفقة الثامنة.. رسميا - الإسماعيلي يضم مدافع الداخلية 51 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك 53 دقيقة | مصر
"لا تفعل هذا بي يا داني".. الكشف عن اللحظات الأخيرة من حياة خاركي في ذكرى رحيله 53 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – وادي يحكي قصة مفاجئة وراء هدفه الأسطوري.. وحلم مستحيل مع فلسطين ساعة | الدوري المصري
من الأحمر إلى الأزرق.. رسميا – إيوبي ينضم لـ إيفرتون ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

قد ينال إعجابك