مران الزمالك - انتظام طارق حامد

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 21:01

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تأهيل قوية للاعبين في بداية المران المقام بملعب النادي.

وبدأ التأهيل بالركض الخفيف حول الملعب لمدة 10 دقائق، وأعقب ذلك فقرة تخطي وقفز حواجز قصيرة تصحبها تمريرات بالكرة.

وجاءت هذه الفقرة تحت قيادة أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق وأنطونيو مدرب الأحمال.

أخبار متعلقة

أفيش يشكو الزمالك واتحاد الكرة إلى فيفا من أجل البطاقة الدولية لكهربا خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة بتأجيل مواجهة الذهاب أمام ديكاداها.. يتبقى الخطاب الرسمي طارق يحيى: تأجيل السوبر الإفريقي في صالح الزمالك

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق في التدريبات، حيث خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيي برنامجا خاصا لحامد علي هامش المران.

ويؤدي حامد بعض التدريبات التأهيلية وكذلك تدريبات خفيفة بالكرة وذلك في إطار برنامج وضع للاعب عقب عودته من الراحة تمهيداً لانتظامه بشكل طبيعي بالتدريبات الجماعية.

فيما واصل محمود علاء مدافع الفريق خوض البرنامج الموضوع له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، حيث يؤدي علاء تدريبات تأهيل قوية تحت إشراف مدرب الأحمال بالفريق.

وأدى محمد عبدالشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق فقرة تأهيل خاصة علي هامش المران، تحت إشراف الجهاز الطبي.

يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع لعبد الشافي وجابر لتجهيزهما للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

اختر تشكيل الزمالك أمام ديكاداها:

اقرأ أيضا:

رئيس سموحة لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الأهلي لاستعارة ناصر ماهر

مستشار الأهلي لـ في الجول: كوليبالي يجب أن ينفذ الحكم وإلا سيتم إيقافه.. لم أتحدث مع النجم الساحلي

كونتي حقق حلمه أخيرا.. رسميا – لوكاكو ينضم إلى إنتر

القبض على المشجع المتهم بالعنصرية ضد صلاح

مباشر سوق الانتقالات - إعلان آخر الصفقات

طارق حامد الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

بسبب إصابة ساني.. سكاي إيطاليا: بايرن يتحرك لضم بيريسيتش 16 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: نجحنا في ضم صفقات مؤثرة 44 دقيقة | الدوري المصري
9 سبقوا لويز في ارتداء قميصي أرسنال وتشيلسي في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز 55 دقيقة | أوروبا
لن يدرّب الزمالك.. رسميا - أبويل القبرصي يتعاقد مع الألماني دول 55 دقيقة | أوروبا
100 صفقة.. تعرف على كل تعاقدات الأندية الإنجليزية في صيف 2019 ساعة | أوروبا
عاد للعمل مع إيمري مجددا.. رسميا - أرسنال يضم لويز ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

قد ينال إعجابك