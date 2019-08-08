مران الزمالك - انتظام طارق حامد

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تأهيل قوية للاعبين في بداية المران المقام بملعب النادي.

وبدأ التأهيل بالركض الخفيف حول الملعب لمدة 10 دقائق، وأعقب ذلك فقرة تخطي وقفز حواجز قصيرة تصحبها تمريرات بالكرة.

وجاءت هذه الفقرة تحت قيادة أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق وأنطونيو مدرب الأحمال.

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق في التدريبات، حيث خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيي برنامجا خاصا لحامد علي هامش المران.

ويؤدي حامد بعض التدريبات التأهيلية وكذلك تدريبات خفيفة بالكرة وذلك في إطار برنامج وضع للاعب عقب عودته من الراحة تمهيداً لانتظامه بشكل طبيعي بالتدريبات الجماعية.

فيما واصل محمود علاء مدافع الفريق خوض البرنامج الموضوع له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، حيث يؤدي علاء تدريبات تأهيل قوية تحت إشراف مدرب الأحمال بالفريق.

وأدى محمد عبدالشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق فقرة تأهيل خاصة علي هامش المران، تحت إشراف الجهاز الطبي.

يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع لعبد الشافي وجابر لتجهيزهما للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

اختر تشكيل الزمالك أمام ديكاداها:

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