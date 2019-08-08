مران الأهلي - رمضان صبحي يغادر للإصابة

غادر رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق المقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واشتكى رمضان صبحي من الإصابة في كاحل القدم وخرج برفقة طبيب الأهلي خالد محمود، ولم يستكمل المران.

وعقد المدير الفني مارتين لاسارتي محاضرة للاعبي الفريق قبل مواجهة اطلع بره يوم 11 من الشهر الجاري.

وانتظم الحارس محمد الشناوي في التدريبات الجماعية، فيما واصل عمار حمدي أداء تدريبات العلاج الطبيعي.

ويلعب الأهلي أمام اطلع بره يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب برج العرب مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي واطلع بره بناء على رغبة الفريق الجنوب سوداني.

وكان الأهلي قد أعلن موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجعا للمباراة المقرر لها الثامنة مساء الأحد.

وأعلن الأهلي عن قائمته الإفريقية وضمت 26 لاعبا على أن تتاح للفريق 4 مقاعد في فترة الانتقالات الشتوية.

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