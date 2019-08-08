سكاي: حلم إيفرتون يتبخر.. زاها مستمر مع كريستال بالاس

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 16:57

كتب : FilGoal

زاها

حلم إيفرتون في التعاقد مع الجناح الإيفواري ويلفريد زاها يتخبر الآن. كريستال بالاس لن يبيع اللاعب.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في تقرير حصري لها استمرار زاها في صفوف كريستال بالاس، رغم تقدمه بطلب انتقال رسمي.

مصادر من داخل نادي كريستال بالاس تحدثت مع سكاي، لتكشف "سوق انتقالات كريستال بالاس انتهى. لن يتم التعاقد مع أي لاعب".

أخبار متعلقة

سكاي: زاها يقدم طلبا للرحيل من كريستال بالاس كريستال بالاس يرفض 70 مليون + ثنائي إيفرتون مقابل ضم زاها ديلي ميل: نابولي يحضر عرضا قياسيا لويلفريد زاها سكاي: إيفرتون يقدم العرض الثاني لضم زاها.. وعرض 2 من لاعبيه لكريستال بالاس

ولكن الأهم ما جاء على لسان المصدر بعد ذلك.

"زاها لن يرحل من صفوف كريستال بالاس".. وفقا لمصدر داخل النادي تحدث مع سكاي.

كريستال بالاس صمد أمام عروض أرسنال في البداية، ثم عروض إيفرتون من أجل زاها.

وكان إيفرتون قد تقدم بعرضا من أجل ضم اللاعب مقابل 55 مليون جنيه استرليني لكن كريستال بالاس رفض العرض.

وعاد إيفرتون للتقدم بعرض جديد بقيمة 70 مليون جنيه استرليني بجانب ثنائي الفريق سينك توسون وجيمس مكارثي، لكن كريستال بالاس رفض من جديد.

والصمود استمر..

الجناح الإيفواري صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع كريستال بالاس حتى 2023.

زاها خريج أكاديمية بالاس انضم إلى مانشستر يونايتد في 2013 قبل أن يخرج معارا أكثر من مرة لـ بالاس، لينضم بشكل نهائي في 2015.

ولعب زاها 36 مباراة الموسم الماضي مع بالاس ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم.

وظهر زاها في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر وشارك في 5 مباريات ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

طالع أيضا

مباشر سوق الانتقالات - الساعات الأخيرة في ميركاتو الدوري الإنجليزي

أفيش يشكو الزمالك واتحاد الكرة إلى فيفا من أجل البطاقة الدولية لكهربا

صلاح يتعرض للعنصرية مجددا

النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي

خبر في الجول – الأهلي يعير أحمد علاء إلى طلائع الجيش لموسمين.. وشرط في التعاقد

في إنجلترا سوق الانتقالات كريستال بالاس زاها

نرشح لكم

أخر الأخبار

الشروق الجزائرية: بلماضي مصدوم مما حدث.. يستعد للرد بالشكل المناسب 8 دقيقة | الوطن العربي
لاسارتي: يونيفرسيداد لم يقدموا عرضا لي.. ومن الصعب الرحيل عن الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - رمضان صبحي يغادر للإصابة 59 دقيقة | إفريقيا
موهبة أخرى منتظرة.. رسميا – توتنام يضم سيسينيون من فولام ساعة | أوروبا
رسميا – توتنام يخطف جوهرة بيتيس.. لو سيلسو يحط في لندن ساعة | أوروبا
خطوة لم يتوقعها اللاعب.. رسميا – مانشستر سيتي يتعاقد مع حارس ليفربول السابق 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

قد ينال إعجابك