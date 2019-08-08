سكاي: حلم إيفرتون يتبخر.. زاها مستمر مع كريستال بالاس

حلم إيفرتون في التعاقد مع الجناح الإيفواري ويلفريد زاها يتخبر الآن. كريستال بالاس لن يبيع اللاعب.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في تقرير حصري لها استمرار زاها في صفوف كريستال بالاس، رغم تقدمه بطلب انتقال رسمي.

مصادر من داخل نادي كريستال بالاس تحدثت مع سكاي، لتكشف "سوق انتقالات كريستال بالاس انتهى. لن يتم التعاقد مع أي لاعب".

ولكن الأهم ما جاء على لسان المصدر بعد ذلك.

"زاها لن يرحل من صفوف كريستال بالاس".. وفقا لمصدر داخل النادي تحدث مع سكاي.

كريستال بالاس صمد أمام عروض أرسنال في البداية، ثم عروض إيفرتون من أجل زاها.

وكان إيفرتون قد تقدم بعرضا من أجل ضم اللاعب مقابل 55 مليون جنيه استرليني لكن كريستال بالاس رفض العرض.

وعاد إيفرتون للتقدم بعرض جديد بقيمة 70 مليون جنيه استرليني بجانب ثنائي الفريق سينك توسون وجيمس مكارثي، لكن كريستال بالاس رفض من جديد.

والصمود استمر..

الجناح الإيفواري صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع كريستال بالاس حتى 2023.

زاها خريج أكاديمية بالاس انضم إلى مانشستر يونايتد في 2013 قبل أن يخرج معارا أكثر من مرة لـ بالاس، لينضم بشكل نهائي في 2015.

ولعب زاها 36 مباراة الموسم الماضي مع بالاس ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم.

وظهر زاها في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر وشارك في 5 مباريات ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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