النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 23:47

كتب : FilGoal

سليماني كوليبالي

أرسل النجم الساحلي التونسي خطابا رسميا إلى الأهلي من أجل تسوية وضع مهاجم الفريق سليماني كوليبالي لاعب الفريق الأحمر السابق.

وأفادت الصفحة الرسمية للنجم الساحلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء بأن النادي التونسي أرسل خطابا رسميا للأهلي لتسوية وضع كوليبالي.

ولم يشر البيان المقتضب إلى ماهية التسوية التي يرغب النجم الساحلي في الوصول لها مع الأهلي ليحل أزمة كوليبالي.

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وكان كوليبالي انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016/2017 وقدم اللاعب مستوى رائع مع الفريق الأحمر قبل أن يهرب فجأة من صفوف الفريق، وبعد شكوى من الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم الحكم على اللاعب بغرامة مالية قدرها 1.4 مليون دولار.

وبعد رحيله عن الأهلي أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندي عن ضمه لكوليبالي رسميا في أغسطس 2018.

ولم يشارك كوليبالي مع ثيسل سوى في 4 مباريات أولهم في أكتوبر 2018، قبل أن ينضم للنجم الساحلي مؤخرا.

صاحب الـ24 عاما سبق ومثل منتخب كوت ديفوار تحت 17 عاما في 9 مباريات. سجل فيهم 14 هدفا.

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