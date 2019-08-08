أفيش يشكو الزمالك واتحاد الكرة إلى فيفا من أجل البطاقة الدولية لكهربا

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 11:41

كتب : عاطف شادي

كهربا

تقدم نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك واتحاد كرة القدم المصري بسبب كهربا.

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

الزمالك

وتم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالشكوى المقدمة من النادي البرتغالي بسبب الامتناع عن إرسال البطاقة الدولية لمحمود كهربا.

وكان النادي البرتغالي قد أرسل طلبا للحصول على بطاقة كهربا بعد توقيع اللاعب مع أفيش لمدة موسمين.

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ورفض الاتحاد المصري منح البطاقة الدولية لكهربا إلى النادي البرتغالي بسبب ارتباط اللاعب بعقد ممتد لمدة ثلاث سنوات مع الزمالك.

وأخطر أفيش اتحاد الكرة بتقديم شكوى رسمية ضده ونادي الزمالك من أجل البطاقة الدولية.

وطالب أفيش باستخراج بطاقة دولية مؤقتة تمكن كهربا من اللعب مع الفريق البرتغالي لحين إنهاء وتسوية مشكلته مع نادي الزمالك.

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