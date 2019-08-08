منفذ لبيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع بره في استاد الإسكندرية

قرر النادي الأهلي فتح منفذا لبيع تذاكر مباراته أمام اطلع بره بطل جنوب السودان، في استاد الإسكندرية بداية من اليوم الخميس.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "قررنا فتح منفذ لبيع التذاكر في استاد الإسكندرية تيسيرا على جماهير الأهلي".

وأضاف "وذلك لتتمكن الجماهير التي لم تستطع الحجز بالنظام الإلكتروني، شراء التذاكر وحضور المباراة".

وأوضح "تذاكر الدرجة الموحدة موجودة حاليا في منفذ بيع التذاكر في استاد الإسكندرية، على أن تستمر عملية البيع يومي الجمعة والسبت".

ويلعب الأهلي أمام اطلع بره يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

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