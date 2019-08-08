غياب صلاح.. تعرف على المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا

غاب محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر عن الظهور في القائمة النهائية لأفضل لاعب في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تقريرا اليوم الخميس عن المرشحين لجائزة الأفضل في دوري الأبطال.

ويختار الاتحاد الأوروبي ثلاثة لاعبين في كل مركز بناء على تصويت المدربين الذين شاركوا في النسخة الماضية وكذلك 55 صحفيا، ولا يحق لأي مدرب اختيار أي لاعب من فريقه.

ذلك قبل أن يتم اختيار أفضل لاعب في كل مركز في وقت لاحق.

وسيتم الإعلان عن الفائز في الـ29 من شهر أغسطس الجاري خلال قرعة دور المجموعات من الموسم الجديد للبطولة.

وفي مركز المهاجم حل محمد صلاح في المركز الرابع في التصويت خلف زميله في ليفربول ساديو ماني، وليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

وتفوق صلاح في الترتيب على دوسان تاديتش (أياكس أمستردام)، ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، وروبرتو فيرمينو (ليفربول)، وهاري كين (توتنام)، وليروي ساني (مانشستر سيتي).

وفي خط الوسط المرشحون هم فرينكي دي يونج (أياكس أمستردام ثم برشلونة)، وكريستيان إريكسن (توتنام)، وجوردان هندرسون (ليفربول).

وفي الدفاع جاء كل من ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، وماتياس دي ليخت (أياكس أمستردام ثم يوفنتوس)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول).

أما في حراسة المرمى فيتنافس كل من أليسون بيكر (ليفربول)، وهوجو لوريس (توتنام)، ومارك أندري تير شتيجن (برشلونة).

تعرف على المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا 2018-19 🙌 حراس مرمى أليسون تير شتيجن هوجو لوريس 🔒 خط الدفاع آرنولد دي ليخت فان دايك 🔑 خط الوسط إيركسن دي يونج هندرسون ⚽ الهجوم ميسي رونالدو ساديو ماني#UEFAawards pic.twitter.com/pSg7SCmqpM — FilGoal (@FilGoal) August 8, 2019

طالع أيضا

مباشر سوق الانتقالات - الساعات الأخيرة في ميركاتو الدوري الإنجليزي

أفيش يشكو الزمالك واتحاد الكرة إلى فيفا من أجل البطاقة الدولية لكهربا

صلاح يتعرض للعنصرية مجددا

النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي

خبر في الجول – الأهلي يعير أحمد علاء إلى طلائع الجيش لموسمين.. وشرط في التعاقد