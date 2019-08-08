حصل نادي الزمالك على موافقة بتأجيل مواجهة الذهاب أمام ديكاداها في دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

لتنتقل مباراة الذهاب من الأحد 11 أغسطس إلى الجمعة 16 من الشهر ذاته على ملعب بتروسبورت.

وكان الزمالك قد أجرى محاولات مع سلطات الأمن لإقامة المباراة في ملعب بتروسبورت، لكن تم رفض ذلك بسبب إقامته أول أيام عيد الأضحى.

وخاطب الزمالك مسؤولي النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة إلى 16 أغسطس ولاقى طلبه ترحيبا خاصة مع قرار ديكاداها بخوض المباراتين في مصر.

ووصلت بعثة ديكاداها إلى مصر أمس الأربعاء من أجل خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر.

وجاء ترحيب الفريق الصومالي بالتأجيل كونه متواجد بالفعل داخل مصر حتى مباراة الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من شهر أغسطس.

وكان كاف قد أعلن أمس الأربعاء تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي لأجل غير مسمى والتي كان مقررا لها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس.

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