رسميا - ستوجلين يعلن تجديد تعاقده مع سلة الزمالك

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 11:34

كتب : FilGoal

ستوجلين - كرة سلة الزمالك

أعلن تيريل ستوجلين المحترف الأمريكي لكرة السلة تجديد تعاقده مع الزمالك لمدة موسم جديد.

وكان ستوجلين أحد أبرز لاعبي الزمالك والدوري المصري الموسم الماضي.

وساهم ستوجلين في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري بعد غياب 12 عاما على حساب الجزيرة.

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ونشر ستوجلين عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" تجديد تعاقده لموسم جديد مع فريق الزمالك.

وكتب ستوجلين "زمالك مصر، هيا لنحصد لقب جديد".

ومازح ستوجلين جماهيره "يا رجل متى يبدأ الموسم الجديد!".

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