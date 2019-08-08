طارق يحيى: تأجيل السوبر الإفريقي في صالح الزمالك

يرى طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك أن تأجيل مواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي في صالح فريقه.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال وبطل الكونفدرالية إلى أجل غير مسمى.

وتأتي تلك الخطوة لحين الفصل بشكل نهائي في هوية بطل دوري الأبطال بعدما تقدم الوداد المغربي باستئناف على قرار لجنة الانضباط بأحقية الترجي في اللقب (طالع التفاصيل).

وقال يحيى في تصريحات لبرنامج (الزمالك اليوم) على فضائية المحور: "التأجيل في صالح الزمالك قلبا وقالبا".

وأوضح رؤيته "حتى يكون الفريق وكل اللاعبين في كامل جاهزيتهم ونواجه الترجي في وقت جيد، ويستطيع اللاعبون تحمل المسؤولية".

وأتم "بإذن الله يتوج الفريق بلقب السوبر ويضيفه إلى جوار الكونفدرالية".

الزمالك توج بلقب الكونفدرالية بعد التغلب على نهضة بركان بركلات الترجيح، وهو الطرف الثاني في تلك المواجهة.

وظفر الزمالك بلقب السوبر الإفريقي ثلاث مرات عبر تاريخه أعوام 1994 و1997 و2003.

ويلتقي الزمالك مع منافسه ديكاداها الصومالي يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

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