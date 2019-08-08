طارق يحيى: تأجيل السوبر الإفريقي في صالح الزمالك

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 00:26

كتب : FilGoal

الزمالك حقق فوزا ثمينا على الترجي وعاد لصدارة المجموعة الثانية

يرى طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك أن تأجيل مواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي في صالح فريقه.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال وبطل الكونفدرالية إلى أجل غير مسمى.

وتأتي تلك الخطوة لحين الفصل بشكل نهائي في هوية بطل دوري الأبطال بعدما تقدم الوداد المغربي باستئناف على قرار لجنة الانضباط بأحقية الترجي في اللقب (طالع التفاصيل).

أخبار متعلقة

خبر في الجول – محاولات من الزمالك لملاقاة ديكاداها في بتروسبورت مصدر من الزمالك لـ في الجول: كاف لم يخطرنا بموعد ومكان إقامة السوبر خبر في الجول - غياب خماسي الزمالك عن مواجهة ديكاداها

وقال يحيى في تصريحات لبرنامج (الزمالك اليوم) على فضائية المحور: "التأجيل في صالح الزمالك قلبا وقالبا".

وأوضح رؤيته "حتى يكون الفريق وكل اللاعبين في كامل جاهزيتهم ونواجه الترجي في وقت جيد، ويستطيع اللاعبون تحمل المسؤولية".

وأتم "بإذن الله يتوج الفريق بلقب السوبر ويضيفه إلى جوار الكونفدرالية".

الزمالك توج بلقب الكونفدرالية بعد التغلب على نهضة بركان بركلات الترجيح، وهو الطرف الثاني في تلك المواجهة.

وظفر الزمالك بلقب السوبر الإفريقي ثلاث مرات عبر تاريخه أعوام 1994 و1997 و2003.

ويلتقي الزمالك مع منافسه ديكاداها الصومالي يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

اختر تشكيل الزمالك بعد الصفقات الجديدة:

اقرأ أيضا:

كاف يؤجل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

الأهلي يسوي نزاعه مع شركة "صلة"

الإسماعيلي يتحدث عن إمكانية ضم مؤمن زكريا

محاولة لتفجير الميركاتو.. عرض من ريال مدريد لضم نيمار

كل شيء تم.. لوكاكو في طريقه إلى إنتر

أرسنال يقترب من صفقة جديدة

الزمالك الترجي السوبر الإفريقي

نرشح لكم

أخر الأخبار

طارق يحيى: تأجيل السوبر الإفريقي في صالح الزمالك 2 ساعة | إفريقيا
خبر في الجول – الأهلي يعير أحمد علاء إلى طلائع الجيش لموسمين.. وشرط في التعاقد 2 ساعة | الدوري المصري
النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 3 ساعة | إفريقيا
ميدو: محمد إبراهيم عملة نادرة.. والمقاصة يتفاوض مع مهاجم كبير 3 ساعة | الدوري المصري
ملف - صفقات اكتملت وأخرى على وشك قبل غلق انتقالات إنجلترا 3 ساعة | أوروبا
الأهلي يوضح لـ في الجول الملاعب التي حددها لموسمه الجديد 4 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 3 مدرب الزمالك – توماس دول.. أنقذ هامبورج ودورتموند ولم يعرف التتويج إلا في المجر 4 خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

قد ينال إعجابك