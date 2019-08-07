ميدو: محمد إبراهيم عملة نادرة.. والمقاصة يتفاوض مع مهاجم كبير

أكال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة المديح للاعبه الجديد محمد إبراهيم، وأشار إلى تفاوض ناديه مع مهاجم جديد لدعم صفوف الفريق.

وقال ميدو في حوار مصور مع قناة ناديه: "لا ننظر إلى صفقات باقي الأندية وإنما إلى ما نحتاجه من مراكز. تعاقدنا مع (خالد) أوتشو -لاعب منتخب أوغندا- وهو أحد اللاعبين الذين سيكون لهم شأنا كبيرا في الدوري المصري".

وأضاف "ضممنا إيدو موسيس من حرس الحدود وهو لاعب صغير واستثمار جيد جدا للنادي، وكذلك صلاح أمين فهو مهاجم يتمتع بخبرات وإضافة في الخط الأمامي".

وعن لاعب الزمالك السابق أثنى ميدو "محمد إبراهيم عملة نادرة، صانع ألعاب برؤية مختلفة ورائعة وننتظر منه الكثير. هو مقاتل وسيحاول إثبات قدرته على العودة لمنتخب مصر من جديد".

وأشار "نتفاوض في الوقت الحالي مع أحد المهاجمين، مهاجم كبير وسيعوض رحيل جون أنتوي الذي كانت خبرته كبيرة للغاية فهو الهداف التاريخي للأجانب (بالدوري المصري) ويجب تعويضه لاعب في نفس المستوى".

وأكمل "الإدارة تستجيب بشكل كبير لطلباتنا، هم يعلمون أهدافنا للتواجد في مركز جيد ولهذا نحن بحاجة لمهاجم نضمن تسجيله 15 هدفا على الأقل في الموسم".

وعن مواجهة الزمالك في ربع نهائي الكأس "الزمالك فريق كبير وضم العديد من الصفقات ولديهم خبرة كبيرة في بطولة الكأس إذ حققوها كثيرا في السنوات الأخيرة لكن لدي ثقة في قدرتنا على تخطيهم إن شاء الله".

وأنهى مصر للمقاصة الموسم الماضي من الدوري في المركز السادس.

ويلعب مصر للمقاصة أمام الزمالك في 1 سبتمبر، وفي نفس اليوم يواجه الحدود فريق الأهلي أو بيراميدز.

وتولى ميدو تدريب المقاصة عقب نهاية مباريات الفريق الفيومي في الدوري المصري.

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