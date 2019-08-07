أرسنال يرفض عرض إيفرتون بشأن إيوبي

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 13:37

كتب : FilGoal

أيوبي - أرسنال

رفض نادي أرسنال العرض المقدم من إيفرتون بشأن ضم أليكس إيوبي لاعب الجانرز.

ويكافح ماركو سيلفا المدير الفني لفريق إيفرتون في تدعيم خط الهجوم قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا مساء غدا الخميس.

أخبار متعلقة

رسميا - مدافع أرسنال إلى نوتنجام فورست تقرير: أرسنال اتفق مع روجاني على البنود الشخصية رسميا - قائد أرسنال ينتقل إلى بوردو سكاي: بايرن مهتم بموهبة أرسنال

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إيفرتون تقدم بعرض مفاجئ بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم إيوبي.

وأوضح التقرير أن العرض المقدم يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني بجانب مكافآت إضافية بقيمة 5 ملايين إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال رفض عرض إيفرتون وتمسك باستمرار اللاعب في ظل رفضه للمبلغ المقدم.

وأعلن التقرير أنه من المتوقع أن يعود إيفرتون لتقديم عرض أفضل لضم النجم النيجيري قبل انتهاء سوق الانتقالات.

اقرأ أيضا:

مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتحدث مع الشناوي حول رحيله.. كل شيء مستقر

الأهلي يكشف حقيقة عدم قيد جيرالدو في القائمة الإفريقية

تقرير تركي: جالاتا سراي مهتم بضم النني

مدرب صن دوانز: انتصارنا على الفرق المصرية ساهم في إقصاء جنوب إفريقيا لمصر

خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

أرسنال إيوبي إيفرتون

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: كوتينيو رفض الانتقال إلى توتنام 11 دقيقة | أوروبا
كلوب يوضح طريقة تفكيره حول إمكانية ضم بديل لـ صلاح ساعة | المحترفون
اتحاد الكرة يخاطب فروعه لتوثيق عقود المدربين والإداريين.. وقانون جديد للمدرب المستقيل ساعة | الدوري المصري
فيردناند: ماجواير سيعوض ما فقده يونايتد دفاعيا في المواسم الأخيرة ساعة | أوروبا
مدير الكرة بالمصري يوضح لـ في الجول سبب غياب جريندو وجديد معسكر الفريق ساعة | الدوري المصري
يونيفرسيداد دي تشيلي: لاسارتي لن يرحل عن الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ 3 السيسي: لن نحضر مدربين أجانب لمنتخب مصر.. وهذا موقف عودة الجماهير 4 صالح جمعة مازحا: أوسوس في أذن عبد الله.. شخصيته تناسب الأهلي

قد ينال إعجابك