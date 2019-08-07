تقرير: ليفربول استفسر عن إمكانية ضم محمد الشناوي

ذكر تقرير إنجليزي أن ليفربول استفسر عن إمكانية ضم محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر قبل التعاقد مع أدريان حارس وست هام يونايتد قبل أيام.

وأفاد تقرير موقع ريد ليفربول أن النادي استفسر عن الشناوي قبل ضم الحارس الإسباني يوم الإثنين.

وأوضح التقرير أن ليفربول فكر في ضم الشناوي مقابل 3.5 ملايين جنيه استرليني، لكنه قرر في النهاية ضم حارس وست هام.

نادي طرابزون سبور التركي يرغب في ضم حارس الأهلي وزميل محمد صلاح في منتخب الفراعنة، حسب تقرير ريد ليفربول.

وكانت تقارير صحفية قد رشحت محمد الشناوي للانضمام إلى عدد من الأندية في أوروبا أبرزها أرسنال وأستون فيلا خاصة بعد مشاركته المتميزة في كأس الأمم 2019 بمصر رغم توديع الفراعنة للبطولة من دور الـ16.(طالع التفاصيل)

يذكر أن محمد الشناوي شدد الأسبوع الماضي على إنه لم يتلق أي عروض رسمية بعد للاحتراف في أوروبا واصفا إياها بـ"كلام جرائد" مشيرا إلى أنه سيرى خلال الفترة المقبلة إذا ما كانت هناك أي عروض من عدمه.

وصرح الحارس الدولي المصري عبر قناة "أون سبورت" عقب مباراة القمة ضد الزمالك: "لم أتلق أي عروض رسمية للاحتراف في أوروبا، أنا موجود مع الفريق، وما يتردد كلام جرائد، وسنرى خلال الفترة القادمة هل هناك عروض رسمية أم لا".

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