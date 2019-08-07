تقرير: ليفربول استفسر عن إمكانية ضم محمد الشناوي

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 12:57

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر - أوغندا

ذكر تقرير إنجليزي أن ليفربول استفسر عن إمكانية ضم محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر قبل التعاقد مع أدريان حارس وست هام يونايتد قبل أيام.

وأفاد تقرير موقع ريد ليفربول أن النادي استفسر عن الشناوي قبل ضم الحارس الإسباني يوم الإثنين.

وأوضح التقرير أن ليفربول فكر في ضم الشناوي مقابل 3.5 ملايين جنيه استرليني، لكنه قرر في النهاية ضم حارس وست هام.

أخبار متعلقة

رسميا - جناح ليفربول إلى بورنموث على سبيل الإعارة جناح ليفربول يخضع للكشف الطبي مع بورنموث حوار - حارس ليفربول الجديد يتحدث عن خلق أجواء المنافسة مع أليسون ورسالة للجماهير لاعب ليفربول: كل مبارياتنا ستكون صعبة لأن الجميع يرغب في هزيمة بطل أوروبا

نادي طرابزون سبور التركي يرغب في ضم حارس الأهلي وزميل محمد صلاح في منتخب الفراعنة، حسب تقرير ريد ليفربول.

وكانت تقارير صحفية قد رشحت محمد الشناوي للانضمام إلى عدد من الأندية في أوروبا أبرزها أرسنال وأستون فيلا خاصة بعد مشاركته المتميزة في كأس الأمم 2019 بمصر رغم توديع الفراعنة للبطولة من دور الـ16.(طالع التفاصيل)

يذكر أن محمد الشناوي شدد الأسبوع الماضي على إنه لم يتلق أي عروض رسمية بعد للاحتراف في أوروبا واصفا إياها بـ"كلام جرائد" مشيرا إلى أنه سيرى خلال الفترة المقبلة إذا ما كانت هناك أي عروض من عدمه.

وصرح الحارس الدولي المصري عبر قناة "أون سبورت" عقب مباراة القمة ضد الزمالك: "لم أتلق أي عروض رسمية للاحتراف في أوروبا، أنا موجود مع الفريق، وما يتردد كلام جرائد، وسنرى خلال الفترة القادمة هل هناك عروض رسمية أم لا".

اقرأ أيضا:

مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتحدث مع الشناوي حول رحيله.. كل شيء مستقر

الأهلي يكشف حقيقة عدم قيد جيرالدو في القائمة الإفريقية

تقرير تركي: جالاتا سراي مهتم بضم النني

مدرب صن دوانز: انتصارنا على الفرق المصرية ساهم في إقصاء جنوب إفريقيا لمصر

خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

محمد الشناوي ليفربول الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الأهلي - تأهيل سعد والشناوي ونيدفيد.. ولاسارتي يطمئن على المصابين 15 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – الأول من كثير.. هازارد يسجل أول أهدافه مع ريال مدريد 23 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - جلسة بين طارق يحيى وحفني 51 دقيقة | إفريقيا
بيلد: إصابة ساني أسوأ مما كان متوقعا.. قد يغيب لنهاية العام ساعة | أوروبا
تقرير: الوداد يستأنف ضد قرار فوز الترجي بدوري أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
التجديد الرابع.. الاتحاد السكندري يمدد عقد جدو موسمين ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ 3 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 4 السيسي: لن نحضر مدربين أجانب لمنتخب مصر.. وهذا موقف عودة الجماهير

قد ينال إعجابك