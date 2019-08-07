كريستال بالاس يرفض 70 مليون + ثنائي إيفرتون مقابل ضم زاها

رفض كريستال بالاس عرضا ثالثا من إيفرتون بقيمة 70 مليون جنيه استرليني ولاعبين مقابل ضم الجناح الإيفواري ويلفريد زاها، حسب شبكة سكاي سبورتس.

في أواخر الشهر الماضي قدم نادي إيفرتون عرضه الثاني من أجل ضم زاها جناح فريق كريستال بالاس بعد رفض العرض الأول بقيمة 55 مليون جنيه استرليني.

العرض الثاني كان 55 مليون استرليني بالإضافة إلى الاستغناء عن 2 من لاعبيه لكريستال بالاس، لكنه رفض أيضا.

يوم الأربعاء أوضحت سكاي سبورتس أن العرض الثالث بقيمة 70 مليون جنيه استرليني ولاعبين من إيفرتون تم رفضه أيضا.

وأوضح التقرير أن إيفرتون أبلغ كريستال بالاس استعداده لترك الثنائي سينك توسون وجيمس مكارثي.

وحاول أرسنال ضم زاها من بالاس خلال السوق الجارية، وتقدم فعليا بعرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض وطلب بالاس الحصول على 80 مليون للتخلي عن اللاعب، ما دفع أرسنال للتوجه إلى ليل وضم نيكولاس بيبي.(طالع التفاصيل)

وكان زاها قد أبلغ إدارة بالاس بأنه يرغب في الرحيل خلال السوق الصيفية الجارية بعد عودته من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

الجناح الإيفواري صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع كريستال بالاس حتى 2023.

زاها خريج أكاديمية بالاس انضم إلى مانشستر يونايتد في 2013 قبل أن يخرج معارا أكثر من مرة لـ بالاس، لينضم بشكل نهائي في 2015.

ولعب زاها 36 مباراة الموسم الماضي مع بالاس ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم.

وظهر زاها في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر وشارك في 5 مباريات ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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