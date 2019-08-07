"صربي أو يوناني".. رئيس الزمالك: إعلان اسم المدرب الجديد خلال 48 ساعة

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن أن إعلان اسم المدرب الجديد سيكون بعد أقصى خلال 48 ساعة.

وقال رئيس الزمالك: "الخيارات انحصرت في واحد من بين اثنين مدربين وأمير في صربيا حاليا. اتجه من فرنسا إلى ألمانيا ثم إيطاليا وصربيا".

وأضاف "غدا سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد. من بين خمس جنسيات هي: إيطالي ويوناني وبرتغالي وفرنسي وصربي، تم الاستقرار على مدربين".

وأشار "أمير سيعود غدا وعلى حد أقصى سيتم إعلان اسم المدرب خلال 48 ساعة".

ليتدخل خالد الغندور مقدم البرنامج قائلا: "إذا كان أمير في صربيا فبالتأكيد المدرب ستكون جنسيته صربيا".

وأضاف الغندور "قولا واحدا. مدرب الزمالك الجديد إما صربي أو يوناني".

وعن الحديث بشأن إمكانية التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، أوضح رئيس الزمالك "مرتب دياز كان 4 ونصف مليون دولار مع بيراميدز، ولهذا رفضت التفاوض معه".

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها صومالي يوم الأحد المقبل في انطلاق الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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