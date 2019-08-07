رمضان صبحي يختار أفضل لاعب في الدوري المصري

اختار رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أفضل لاعب في الموسم المنقضي بالدوري المصري.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

الأهلي توج بلقب الدوري الـ41 في تاريخه والرابع على التوالي قبل جولة من نهاية المسابقة عقب فوزه على المقاولون العرب 3-1.

وعن أفضل لاعب في الدوري المصري قال رمضان لقناة "أون سبورت": "علي معلول وعمرو السولية".

وبشأن أفضل حارس "محمد الشناوي قدم موسم ممتاز للغاية، وهناك أيضا (محمود عبد الرحيم) جنش- حارس الزمالك- وحراس آخرين كثر في المسابقة".

وأتم "سعيد بالتجديد والبقاء في الأهلي لموسم إضافي. نحاول التركيز خلال الفترة المقبلة للفوز بكل بطولة ننافس عليها".

رمضان صبحي مستمر مع الأهلي لمدة موسم جديد بعد تجديد استعارته من هدرسفيلد.

وشارك رمضان صبحي في 16 مباراة في الدوري المصري مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى هدرسفيلد في يونيو من العام الماضي ولمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر.

مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

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