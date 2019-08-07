إكرامي: فضلت الأهلي على المشاركة في كأس العالم

كشف شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن تفضيله لمستقبله مع القلعة الحمراء عن ضمانه للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

وقال إكرامي لقناة أون سبورت: "بدأت موسم 2017/2018 على مقاعد البدلاء وجاءت فترة الانتقالات الشتوية وأنا بديلا وكنت أريد المشاركة في المونديال".

وأضاف "في هذه الفترة كنت أفكر أن أرحل عن الأهلي على سبيل الإعارة للحصول على فرصة للمشاركة والانضمام لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم".

وأكمل "لكني بعدها قررت أن أجدد تعاقدي مع الأهلي واستمر مع الفريق حتى إذا كنت سأجلس بديلا وهذا الأمر سيضيع علي فرصة الانضمام لقائمة المنتخب في المونديال".

وأوضح "قراري جاء لأن الأهلي هو بيتي والمكان الذي سأكمل به مستقبلي حتى بعد اعتزال كرة القدم".

وأتم تصريحاته "وبعد ذلك تعرض أحمد الشناوي حارس الزمالك وقتها للإصابة واختارني الجهاز الفني للمنتخب للقائمة المشاركة في كأس العالم".

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