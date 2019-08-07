وائل جمعة يوضح ما ينقص الجيل الحالي في الأهلي.. وإشادة بـ"الصخرة الجديدة"

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 00:45

كتب : FilGoal

وائل جمعة

تحدث وائل جمعة مدافع الأهلي السابق عما ينقص الجيل الحالي من الفريق لمقارنته بجيله.

وقال وائل جمعة في حديثه لقناة الأهلي التليفزيونية: "من الظلم مقارنة الجيل الحالي بجيلنا هذا يضع اللاعبين في ضغط كبير".

وأضاف "الجيل الحالي به العديد من اللاعبين يمتلكون إمكانيات رائعة لكن ينقصهم فقط الإصرار والثبات على المستوى".

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واستفاض اللاعب الملقب بالصخرة "هذا الجيل يحتاج للاستمرارية في الظهور بمستوى ثابت خلال 30 أو 40 مباراة من أصل 50 في ذات الموسم وهذا الشيء ينقصهم".

وأكمل مدافع منتخب مصر السابق "جيلنا تعب كثيرا وعمل كثيرا وأخطأ وتعلم حتى وصل لما هو عليه واكتسب به ثقة الجمهور وهذا الجيل يحتاج للعمل بقوة ليثق به الجمهور".

وعمن يراه هو الصخرة الجديدة في الأهلي قال: "هناك الكثير من العناصر الجيدة لكنني أرى رامي ربيعة لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة وروح قتالية لكن للأسف الإصابة أثرت عليه كثيرا".

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