وائل جمعة يوضح ما ينقص الجيل الحالي في الأهلي.. وإشادة بـ"الصخرة الجديدة"

تحدث وائل جمعة مدافع الأهلي السابق عما ينقص الجيل الحالي من الفريق لمقارنته بجيله.

وقال وائل جمعة في حديثه لقناة الأهلي التليفزيونية: "من الظلم مقارنة الجيل الحالي بجيلنا هذا يضع اللاعبين في ضغط كبير".

وأضاف "الجيل الحالي به العديد من اللاعبين يمتلكون إمكانيات رائعة لكن ينقصهم فقط الإصرار والثبات على المستوى".

واستفاض اللاعب الملقب بالصخرة "هذا الجيل يحتاج للاستمرارية في الظهور بمستوى ثابت خلال 30 أو 40 مباراة من أصل 50 في ذات الموسم وهذا الشيء ينقصهم".

وأكمل مدافع منتخب مصر السابق "جيلنا تعب كثيرا وعمل كثيرا وأخطأ وتعلم حتى وصل لما هو عليه واكتسب به ثقة الجمهور وهذا الجيل يحتاج للعمل بقوة ليثق به الجمهور".

وعمن يراه هو الصخرة الجديدة في الأهلي قال: "هناك الكثير من العناصر الجيدة لكنني أرى رامي ربيعة لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة وروح قتالية لكن للأسف الإصابة أثرت عليه كثيرا".

اقرأ أيضا:

مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتحدث مع الشناوي حول رحيله.. كل شيء مستقر

الأهلي يكشف حقيقة عدم قيد جيرالدو في القائمة الإفريقية

تقرير تركي: جالاتا سراي مهتم بضم النني

مدرب صن دوانز: انتصارنا على الفرق المصرية ساهم في إقصاء جنوب إفريقيا لمصر

خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة