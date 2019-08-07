ميرور: دي سي يونايتد يفاوض أوزيل

دخل نادي دي سي يونايتد الأمريكي في مفاوضات مع ممثلي ميسوت أوزيل لاعب أرسنال تمهيدا للتعاقد معه.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية وفقا لمصادرها أن ممثلي أوزيل سيعقدوا جلسة مع مسؤولي دي سي يونايتد الذين يرغبون في استطلاع موقف اللاعب الألماني من الانضمام للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة دي سي يونايتد في التعاقد مع اسم آخر كبير في كرة القدم بعد إعلان رحيل واين روني عن الفريق عقب انتهاء الموسم الأمريكي في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الجلسة ستنعقد بين الطرفين الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي مفاوضات استكشافية لإمكانية ضم اللاعب بحسب تعبير "ميرور".

أرسنال مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب إذ يرغب مسؤولو المدفعجية في التخلص من الراتب المرتفع الذي يتقاضاه صاحب الـ30 عاما والذي يصل إلى 350 ألف إسترليني أسبوعيا.

ويأمل مسؤولو دي سي في ضم اللاعب ليرتدي قميص الفريق في الموسم الجديد الذي يبدأ في شهر مارس المقبل.

لاعب أرسنال لا يعيش أياما سعيدة تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الإسباني إذ لا يحصل على دقائق مشاركة كافية.

صانع الألعاب الألماني صاحب الأصول التركية يمتلك تعاقدا ممتدا حتى يونيو 2021، ويحصد 1.4 مليون جنيه إسترليني شهريا مع أرسنال.

وساهم لاعب ريال مدريد السابق في فوز المدفعجية بـ3 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه في صيف 2013.

انضم أوزيل إلى أرسنال في 2013 قادما من ريال مدريد.

صاحب الـ 30 عاما شارك مع أرسنال في 35 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

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