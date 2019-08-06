تقرير - لإنقاذ بطل تشيلي من الهبوط.. لاسارتي ضمن المرشحين لتدريب يونيفيرسيداد

دخل مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي المصري دائرة اهتمام مجلس إدارة نادي يونيفرسيداد دي تشيلي بطل التشيلي لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

وسبق للاسارتي قيادة يونيفرسيداد دي تشيلي من قبل في الفترة من مايو 2014 وحتى ديسمبر 2015 وقاد الفريق في 54 مباراة في تلك الفترة.

وذكر البرنامج التليفزيوني 24horas التشيلي، أن خروج ألفريدو آرياس المدير الفني لفريق يونيفرسيداد ما هو إلا الخطوة الأولى من أجل الإصلاح في الفريق والآن جاري البحث عن المدرب البديل.

وقال سيرجيو فارجاس المدير الرياضي للنادي في تصريحات للبرنامج: "نحن نبحث عن الاسم المثالي ونفضل أن يكون شخصا لديه خلفية عن كرة القدم التشيلية من قبل".

ويواجه يونيفرسيداد دي تشيلي شبح الهبوط بعد مرور 16 جولة إذ يقع الفريق في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

ويعتبر يونيفرسيداد دي تشيلي ثاني أكثر الفرق تتويجا بالدوري التشيلي برصيد 18 مرة بينما كولو كولو في الصدارة بـ 32 لقبا.

وأشارت تقارير تشيلية إلى أن الثنائي الأوروجوياني، جيراردو بيلوسو ومارتين لاسارتي الاسمين المحببين بالنسبة للجماهير بسبب نتائجهما مع الفريق.

وسبق لجيراردو بيلوسو قيادة الفريق في الفترة من يناير 2010 وحتى ديسمبر من العام نفسه، ولكنه لم يتولى قيادة أي فريق منذ ديبورتيفو كالي الكولومبي في نوفمبر 2018.

كما سبق للاسارتي الفوز بثلاث بطولات مع الفريق التشيلي بالدوري في 2014 وكأس تشيلي والسوبر في 2015.

ومن جانبه أوضح المدير الرياضي للفريق في تصريحاته "بالفعل هناك بعض الاسماء المطروحة وسنرى ما سيقدمه كابوتو المدير الفني المؤقت في الأيام المقبلة".

وأتم فارجاس المدير الرياضي "إذا تحسنت نتائج الفريق لا نستبعد استمرار كابوتو حتى نهاية ديسمبر واختيار مدير فني جديد مع نهاية العام الجاري".

وتسائل الموقع التشيلي عن المرشح الأنسب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بين السداسي المرشح، وجاء لاسارتي في الصدارة بنسبة 25% من إجمالي الأصوات حتى الآن.

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