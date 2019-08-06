سكاي: مانشستر يونايتد مهتم بضم فيرناندو لورينتي

البحث عن مهاجم بديل حال رحيل روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد مازال مستمرا والآن لاعب جديد يظهر في الصورة بشكل مفاجئ.. فيرناندو لورينتي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي أن يونايتد مهتم بضم لورينتي في ظل كونه متاح للانتقال بشكل حر بعد نهاية تعاقده مع توتنام.

وأوضح التقرير أن ذلك الأمر يعد ميزة إذ أنه يمكن ضمه حتى بعد إغلاق باب الانتقالات في إنجلترا بنهاية يوم الخميس المقبل.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد سيتحرك لضم لورينتي حال رحيل لوكاكو.

وخلال الموسم الماضي شارك المهاجم الإسباني صاحب الـ34 عاما في 35 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 5 آخرين.

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