ياسر ريان: أحد الوكلاء طلب التوقيع مع نجلي من أجل ضمه لمنتخب مصر

كشف ياسر ريان لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق عن أن أحد الوكلاء طلب التوقيع مع نجله أحمد، مهاجم الأهلي المعار إلى الجونة، من أجل انضمامه إلى منتخب مصر، وذلك قبل بطولة أمم إفريقيا.

وقال ريان لقناة "تايم سبورت": "أسوأ جيل جاء في تاريخ مصر كلاعبين هو الجيل الحالي. لا ألوم اللاعبين وحدهم بل الجهاز الفني كذلك. كاتحاد كرة لا أتدخل في التشكيل أو شيء من هذا القبيل".

وأوضح "قيل لي من أحد الأشخاص: إن أصبحت وكيلا لأحمد (نجلي) لانضم إلى منتخب مصر، وكان سيصبح له فرصة أكبر. هذا أعطاني مؤشر عما حدث في الإقصاء من البطولة".

مصر ودعت البطولة المقامة على أرضها من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا 1-0.

وأشار "لاعبون كثر لم يستحقوا التواجد مع المنتخب، أحد اللاعبين ارتكب سلوكا خاطئا وعاد من جديد للعب مع المنتخب. لاعب منتخب مصر يجب أن يكون له مواصفات محددة".

نجم المنصورة الأسبق أتم "عمرو السولية -لاعب وسط الأهلي- كان خارج قائمة المنتخب فيما انضم لاعب آخر محترف مستواه ضعيف للغاية".

أحمد ياسر ريان بدأ مسيرته مع ناشئين الأهلي قبل أن يتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2017.

وانتقل إلى صفوف الجونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليلعب مع الفريق 13 مباراة سجل فيها 7 أهداف الموسم الماضي.

وجدد الفريق الساحلي استعارة اللاعب لموسم إضافي قبل أيام.

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