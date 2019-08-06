رسميا - قائد أرسنال ينتقل إلى بوردو

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 15:54

كتب : FilGoal

أرسنال - باتي

أعلن نادي أرسنال يوم الثلاثاء رحيل قائده لوران كوسييلني إلى بوردو الفرنسي.

أوناي إيمري مدرب فريق المدفعجية حاول إقناع المدافع بالبقاء في أرسنال لكن اللاعب وصل بوردو ليخضع لكشف طبي مر منه بنجاح قبل التوقيع على العقود.

كوسييلني (33 عاما) أراد الرحيل عن أرسنال دون مقابل لكن النادي اللندني رفض لأن عقد الفرنسي مع النادي يمتد إلى 2020.

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وأراد كوسييلني الانتقال إلى رين حامل لقب كأس فرنسا لكن الأخير لم يصل إلى اتفاق مع أرسنال بشأن قيمة الصفقة.

وشارك كوسييلني في 31 مباراة بالموسم الماضي مع أرسنال وسجل 3 أهداف.

وابتعد كوسييلني عن مباريات كثيرة في النصف الأول من الموسم الماضي بسبب إصابة في وتر أكيلس ولم يعد لاعبا أساسيا في ظل اعتماد إيمري على شكوردان موستافي وسوكراتيس باباستاتوبولوس في دفاع الفريق.

ولعب الفرنسي لجانجو وتور ولوريو قبل أن ينضم إلى أرسنال في 2010.

وتوج كوسييلني بستة ألقاب مع أرسنال.

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أرسنال بوردو لوران كوسييلني

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