جناح ليفربول يخضع للكشف الطبي مع بورنموث

يخضع الويلزي هاري ويلسون جناح ليفربول للكشف الطبي مع فريق بورنموث تمهيدا للانتقال إليه هذا الصيف.

ويلسون الذي لعب الموسم الماضي معارا لدربي كاونتي عاد لصفوف ليفربول وشارك في وديات فترة الإعداد، لكنه سيخرج للإعارة من جديد.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ويلسون يستعد للخضوع للكشف الطبي الخاص ببورنموث قبل الإعلان عن إعارته من ليفربول لمدة موسم.

وتفيد التقارير بأن ليفربول رفض وضع بند أحقية الشراء في العقد الذي سيبرم بينه وبورنموث بشأن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

جدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا ستنتهي مساء يوم الخميس، أي قبل انطلاق الموسم الجديد بـ24 ساعة.

ويلسون سجل 15 هدفاً في 40 مباراة لعبها مع دربي كاونتي الموسم الماضي في دوري القسم الثاني وقاد الفريق للتأهل للدورة الرباعية لتحديد المتأهل الثالث للدوري الإنجليزي.

ويتميز الدولي الويلزي بإتقان الركلات الحرة والتسديدات البعيدة، لكنه يجد صعوبة في المشاركة مع الفريق الأول للريدز في ظل تألق نجوم الخط الأمامي.

وينطلق موسم الدوري الإنجليزي يوم الجمعة المقبل بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

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